Municipalidad de Tucapel amplió querella en contra de ex alcalde Fernández por delito de violación de secreto

La Municipalidad de Tucapel amplió la querella presentada en 2019 en el Juzgado de Garantía de Yungay, que acusaba al ex alcalde, José Antonio Fernández, por el delito de fraude al fisco, consecuencia de endeudamiento irregular, malversación de fondos públicos y falta de autofinanciamiento, en un contrato celebrado en agosto de 2014 por el ex jefe comunal y la empresa Frontel, para la reposición de alumbrado público por tecnología LED en la comuna de Tucapel.

La ampliación de querella, presentada por la Municipalidad de Tucapel ante el mismo Tribunal, señala que el ex alcalde Fernández incurrió además en el delito de violación de secreto, pues entre los meses de febrero y abril de 2014, en el marco de la elaboración de las Bases Administrativas y Técnicas para la ejecución y mantención de la obra denominada proyecto “Servicio de Mejoramiento Iluminación Vial Alumbrado Público de la Comuna de Tucapel”, el querellado, en su calidad de primera autoridad comunal, se reunió con interesados en el proceso licitatorio, a quienes reveló secretos que tenía en razón de su oficio, y que decían relación con datos relevantes de esta licitación, antes de que fuera aprobada y publicada. Así consta, de acuerdo a lo indicado por la parte querellante, en el sumario administrativo, que culminó en noviembre de 2018, y que arrojó que la información revelada alteró el proceso de licitación pública, presentándose un solo postulante.

ANTECEDENTES PRELIMINARES

De acuerdo a antecedentes entregados por los abogados querellantes, el ex alcalde Fernández propuso en abril de 2014, en sesión ordinaria del Concejo Municipal, la aprobación de un recambio de luminarias, que se iba a sustentar con un autofinanciamiento, pues se pagaría la mitad del gasto que se pagaba en energía con el ahorro del cambio de iluminación LED, y la otra parte correspondería a la cuota que debía percibir la empresa adjudicada, por un período de 10 años. Si la empresa no cumplía con el porcentaje de ahorro, debía hacerse cargo del gasto mayor que ello implicaba.

El contrato, que ascendía a 850 millones de pesos, debía pagarse en 120 cuotas mensuales, de 7 millones de pesos aproximados. Sin embargo, de acuerdo al texto de la querella, Fernández dispuso de recursos públicos por un pago en exceso de más de 89 millones de pesos, no operando el autofinanciamiento. Además, se cancelaron otros 10 millones de pesos por concepto de mantenimiento, en circunstancias de que esto le correspondía a la empresa, de acuerdo a las bases de licitación. El perjuicio o pérdida total, de acuerdo al texto legal, fue de a lo menos $99.324.546. La Municipalidad de Tucapel suspendió el pago de este contrato en 2017, luego de identificar estas situaciones, que afectaron seriamente su patrimonio.

Desde el Municipio han solicitado que se dé celeridad al proceso judicial y, con los antecedentes presentados en la ampliación de la querella, se investiguen en toda su profundidad los delitos en los que habría incurrido el ex alcalde Fernández.

RESPUESTA DE EX ALCALDE

Al respecto, José Antonio Fernández – a través de una declaración de prensa – dijo “negar cada una de las afirmaciones que sostiene dicho documento”.

A juicio del ex jefe comunal, que ahora se postula a concejal por la misma comuna, “se trata de una acción judicial que habría sido presentada con fecha 25 de abril de 2019, la cual solo busca enlodar mi nombre, rebajar mi honor y ponerlo al nivel de quien dirige actualmente la alcaldía de Tucapel”.

Fernández sostuvo que “la poca seriedad y falta de fundamento jurídico de la misma queda en evidencia al aclarar que, al día de hoy, ni siquiera he sido notificado, no ha tenido ningún avance, ni menos aún he sido formalizado por hecho alguno relativo a mi gestión municipal”.

Añadió que “se trata claramente de una maniobra política, dentro del estilo de la actual administración, lo cual se ve confirmado con que la supuesta ampliación de esta querella se habría realizado hace dos días, dejando pasar dos años desde la presentación de la misma y en pleno periodo electoral”.

Fernández insistió en que “lo anterior solo viene a confirmar mi compromiso con la transparencia, con la probidad en el servicio público, con mi deseo de representar a la gente honesta, que tiene las manos limpias y que no tiene nada que temer para ingresar al Concejo Municipal de Tucapel”.