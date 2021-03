Iglesias evangélicas de Los Ángeles rechazaron culto clandestino y agresiones en cuarentena

El Consejo de Pastores y la Unidad de Pastores de Los Ángeles, agrupaciones que reúnen a la mayor cantidad de Iglesias evangélicas y ministerios cristianos en la capital de la provincia de Biobío, se refirieron a la detención de dos personas y las agresiones que recibieron fiscalizadores y personal militar en una inspección en terreno, donde quedó al descubierto la realización de un culto clandestino en el sector sur, en la intersección de calle los Atávalos esquina Abate Molina en villa Los Historiadores la noche de este miércoles.

El hecho generó el rechazo de las organizaciones cristianas de la comuna, quienes se alinearon en condenar el actuar de los involucrados en esta actividad, y donde además entregaron nuevos antecedentes de quien, aclararon, no sería un pastor y por ende, no contaría con el respaldo de algún ministerio o congregación legalmente establecida.

CONSEJO DE PASTORES

El presidente del Consejo de Pastores de Los Ángeles y líder de la Iglesia “Dios es Amor”, el pastor Juan Herrera Fuentes, se refirió a los hechos ocurridos la noche de este miércoles, “mi impresión personal es que no corresponde el actuar de estos hermanos“. En este sentido detalló en primer término, “no corresponde que hagan cultos, y lo otro, el proceder de ‘estos líderes’ porque quiero aclarar que la persona que están nombrando pastor no es un pastor, es una persona o un hermano que llega al evangelio que lleva muy poco de convertido, y él se salió de otra congregación y como usualmente ocurre, arrastró un poco de personas y están haciendo cultos sin ningún respaldo jurídico ni respaldo de ninguna corporación”, precisó.

En esa misma línea, el pastor Herrera agregó que “categóricamente podemos decir que él no es pastor, incluso a él lo podríamos llamar como un separatista, o sea personas que salen de algún lugar y forman su propia agrupación para sus intereses personales, entonces eso es divisionismo, entonces nosotros como pastores eso no lo compartimos. La agrupación del Consejo de Pastores no tiene personas así, y un pastor serio y responsable nunca procedería así a una fiscalización, porque el error parte de él al hacer un culto el cual no se debe realizar por la situación que estamos viviendo por la pandemia”, puntualizó.

Finalmente el pastor Herrera hizo un llamado a la comunidad, señalando que “la iglesia evangélica siempre está en el ojo del huracán, cualquier detalle o cualquier cosa que realice un miembro o un pastor o cualquier líder es noticia, entonces el llamado que yo hago es a la mesura. Tenemos que usar el buen comportamiento, ser responsables, primero con nosotros mismos como miembros de una congregación, y nos sometamos a cada líder o pastor serio y responsable. Seamos buenos cristianos. Un verdadero cristiano se sujeta a las leyes establecidas por Dios y a las autoridades de turno. Seamos testimonio y luz y no demos que hablar después, como en este caso que, por una persona nos echan a todos al costal, y una persona que es irreverente e irrespetuoso”, finalizó.

UNIDAD DE PASTORES

Por su parte Diario La Tribuna también conversó con Víctor Fierro Sepúlveda, obispo de la misión Pentecostal “Renaciendo en Cristo” y tesorero de la Unidad Pastoral, quien indicó que “es lamentable el caso de lo que pasó a través de esta actividad de los hermanos, donde nosotros debemos mantenernos sometidos a las autoridades terrenales como lo dice la Biblia, aunque muchos deseamos la búsqueda espiritual. Yo creo que el pastor cometió un error. Creo que todos nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer y lo que no podemos hacer debido a la situación que está viviendo nuestro país”, precisó.

Junto con lo anterior, el obispo Fierro agregó que “la realidad es un poco chocante se puede decir, en el sentido de que nosotros, no solo como pueblo cristiano sino que el país completo está restringido en realizar actividades por la contingencia y porque la situación así lo amerita. Esta determinación de hacer culto fue errada y es lamentable este caso. Vendrán algunas consecuencias que creo serán severas por la situación actual. En mi opinión se equivocó y estuvo mal”.

Finalmente Fierro comentó que “hago un llamado a que nosotros tenemos que someternos ahora, ya tendremos el tiempo para estar en nuestras congregaciones y en nuestras iglesias con mayor libertad. Entonces hago un llamado a nuestro pastores, hermanos y obispos que pertenecemos a distintas denominaciones, somos todos hijos de Dios, pero también tenemos que someternos, por uno no deberíamos pagar todos, pero lamentablemente es así. El Señor es el primero, es el que nos ordena a que debemos someternos a todas las autoridades terrenales”, finalizó.