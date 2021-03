¿Qué respondieron los candidatos a la alcaldía angelina sobre reactivación económica y la relación con los gobernadores?

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Bruno Vyhmeister

“Hay muchos proyectos urbanos que son relevantes, pero también hay otro proyecto que se trata de incorporar más de 20 mil hectáreas de riego en el sector rural de Los Ángeles. Es un sector potente la agricultura. Con industria, con innovación, con packing. Hoy en día está la posibilidad de generar empleos, exportación y mayor recaudación fiscal”.

Esteban Krause

“Los Ángeles necesita empleo hoy día, por eso hemos luchado por la construcción del estadio, hemos generado proyectos que permiten tener mano de obra contratada inmediatamente. Estamos trabajando en proyectos viales, que dan hoy empleos, si el gobierno tiene la voluntad”.

RELACIÓN CON EL GOBIERNO REGIONAL

Esteban Krause

“Lo que va a ocurrir es muy importante para la región y el país. El gobernador tiene que responder a los ciudadanos y no al gobierno de turno, es una tremenda oportunidad. Todos los actores políticos que tienen voluntad en aportar al desarrollo de la comuna van a ser bienvenidos en esta administración”.

Bruno Vyhmeister

“Necesitamos que se transfieran más atribuciones al gobernador regional. La relación con ellos será crucial para traer recursos a nuestra comuna (…) Yo soy una persona a favor de la descentralización, pero las atribuciones que tiene hoy son limitadas”.

PALABRAS AL CIERRE

Esteban Krause:

“La gente lo ve y lo dice: Los Ángeles ha cambiado en estos ocho años, es otra comuna, más sustentable, con más espacios verdes, con más avenidas, con más jardines, que tiene una mirada distinta desde el territorio nacional. Si no se quiere ver, es difícil hacerlo comprender a algunas personas.

Hay cosas pendientes por hacer. No es una tarea que se termine y que se debe seguir profundizando.

Cuando he sido candidato, miro al futuro para lo que vamos a hacer, traigo propuestas de lo que se hará para la comunidad. He escuchado propuestas que son bastante básicas, como decir que el problema del empleo se resolverá plantando arándanos y ampliando la superficie de frambuesas. Me da la impresión que es del interés del candidato.

Se ha denostado a quienes pintamos algunas canas. El alcalde trabaja con gente de todas las edades que pueden aportar al desarrollo de las ciudades”.

Bruno Vyhmeister:

“Le agradezco estos cuatro minutos dedicados a mí (por Esteban Krause). No tengo mi mirada ahí, la tengo donde están en los verdaderos campamentos que es el hacinamiento de las familias en las casas, donde siempre se les dan excusas a los comités de vivienda y no tienen una solución. Hay que hacer las cosas y no hablar.

No hay que mirar en menos al candidato y ser propositivo. Hay que estar en terreno para escuchar las necesidades de la gente.

Esa es la antigua política que no queremos hacer. No queremos ser parte de un inquisidor, de alguien que se cree con la autoridad mora y que mira en menos al gobierno. Tenemos que trabajar con una mirada constructiva, de futuro y diferente.

Después de nueve años, tenemos una ciudad más insegura, que sufre de la delincuencia y el narcotráfico que tienen miedo que sus hijos salgan a jugar en las calles”.