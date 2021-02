Presidente de Socabío por violencia en la Araucanía: “Creemos que el Estado de Sitio es la única herramienta posible”

Diversas reacciones se han generado en la provincia de Biobío luego de los hechos de violencia que se han registrado en la macrozona sur, donde predios agrícolas han sido tomados por comunidades mapuche en las provincias de Malleco, y últimamente en la provincia de Cautín, afectando a comunas como Nueva Imperial y Lautaro, generando enfrentamientos en la zona. En medio de los hechos ocurridos en la zona sur, el Presidente Sebastián Piñera realizó un llamado a una Mesa de Unión Nacional, coordinándose el traslado del ministro del Interior Rodrigo Delgado a la región de La Araucanía, donde se implementan medidas para enfrentar estos hechos.

Para abordar la situación que se vive en la región de La Araucanía y los anuncios del primer mandatario, Diario La Tribuna conversó con el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío Socabio, José Miguel Stegmeier quien, en la tarde de ayer, participó en una reunión junto a otras organizaciones de La Araucanía con el ministro del Interior Rodrigo Delgado. El dirigente agrícola de Biobío, que además preside el Consorcio Agrícola del Sur –CAS- indicó que “la verdad es que nosotros creemos que la herramienta que hoy día se debiera emplear es el Estado de Sitio. Lo que anuncia el Presidente es que efectivamente se van a usar todas las atribuciones legales disponibles para controlar la violencia, pero eso lo estamos esperando hace mucho tiempo. Creemos como agricultores que el Estado de Sitio es justamente una de las facultades que tiene la autoridad para poder implementar el orden”. La propuesta fue expuesta al ministro del Interior, “si hay una alternativa equivalente está bien, pero sino existe una alternativa equivalente, el Estado de Sitio sería la única alternativa posible”, precisó.

En esa misma línea y consultado por la postura de distintos diputados oficialistas que solicitaron Estado de Sitio al Presidente de la República por estos hechos de violencia, -entre ellos parlamentarios de nuestra zona-, Stegmeier agregó que “yo sé que es muy complejo esto, el gobierno tiene una posibilidad de hacerlo, pero tiene también mucha problemática con el Parlamento y todo, pero de todas maneras, lo que nosotros creemos es que si el mundo parlamentario, o parte por lo menos ya está opinando lo mismo, nos hace mucho sentido, entonces yo creo que en definitiva cuando la autoridad que ahora está justamente en terreno, revisando la zona, recorriendo los sectores y conversando con las víctimas, y tenga una visión plena de lo que está ocurriendo, creo que esa herramienta es la más válida, y agradecemos que los parlamentarios que han manifestado su opinión, lo estén haciendo porque justamente lo que más se requiere hoy día es respaldo político, y muchas veces el respaldo político este gobierno no lo ha tenido”.

VISITAS A TERRENO

Consultado por la visita del ministro del Interior a la zona, el presidente de Socabío enfatizó “nos parece muy bien, creo que es lo que hay que hacer, la autoridad tiene que conocer en terreno lo que está pasando, de tal manera que resuelva de manera correcta, y controlar este tipo de hechos. Entonces, yo creo que es lo que tiene que hacer un ministro, lo que tiene que hacer una autoridad es justamente estar en terreno y conocer la realidad para buscar una solución”.

Finalmente José Migue Stegmeier se refirió a este tipo de hechos que han afectado directamente a agricultores de las provincias de Malleco y Cautín, “hubo una acción que se llamaba Plan Cosecha, en que de alguna manera, se controló bastante el tema de violencia con acompañamiento policial y todo, pero claramente también hubo eventos muy graves de extorsión a los agricultores, cobrándoles trigo o avena para seguir cosechando, entonces hay sectores que fueron tremendamente dañados con eso y justamente en la zona de Nueva Imperial. Así que en definitiva, creemos que por más planes que se hagan desde el punto de vista de cosechas u otras acciones particulares, el fondo del asunto es la violencia como tal, y esa violencia se debe controlar de manera integral, y no solamente en los campos, también en los bosques, en los equipos forestales que cada día están siendo quemados, también en las viviendas como el caso de esta agricultora de Lautaro que fue terrible. Entonces, en definitiva esto ya no es solamente un tema de cosechas en particular o un tema de violencia en una localidad en particular, sino que ya toda esta zona -y sobre todo Arauco- con un conflicto ya hace muchos años y que debe ser solucionado de manera integral”, finalizó.