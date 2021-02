Agrupaciones de Biobío ven con preocupación aumento de tomas de predios agrícolas en La Araucanía

La Agrupación Alerta Biobío –que busca entregar cooperación mutua y apoyo frente a hechos de violencia que afecten a agricultores– dio a conocer su preocupación por los nuevos hechos registrados en la provincia de Malleco y parte de La Araucanía, y que afectaron a agricultores de la zona donde, de acuerdo a los últimos datos entregados, se indicó que son alrededor de 120 los predios que se encuentran tomados en esta región, situación que ha generado enfrentamientos entre agricultores y comunidades mapuches, esto en comunas como Lautaro y Nueva Imperial.

Dentro del contexto de lo sucedido, el gremio de agricultores de La Araucanía ha dado a conocer que la toma de terrenos ha ido en aumento en el último tiempo, en medio de amenazas, hostigamiento, o incluso exigencia de entrega de porcentaje de sus cosechas, entre ellas, el cobro de “peajes” de parte de grupos. Si bien hace un tiempo este tipo de hechos se registraba en distintas comunas de la provincia de Malleco, hoy se ha visto que dichos fenómenos se han trasladado además a la provincia de Cautín, según autoridades de la zona.

Frente a este tipo de situaciones Boris Solar, encargado de la Agrupación Alerta Biobío –que nació del alero de la Sociedad Agrícola de Biobío Socabio- indicó que “de los más de 100 predios que se encuentran ocupados, hay una escalada importante de demandas que se están haciendo de grupos de origen mapuche principalmente, que quiere reivindicar tierras, que están solicitando al Estado desde hace muchos años, eso implica que hoy día además están en busca de sus demandas amenazando con la toma, y no solo con la toma, sino que cuando ya no ven que no hay acción de parte de los agricultores para poder negociar porque están en su derecho, ellos han usado la violencia como herramienta para conseguir aquello que creen que es lo correcto gracias a líderes que son individuales y que conllevan a estas personas a hacer esto”.

Según Solar, los hechos de violencia han traído dos grandes acciones en la zona, entre ellas un área delictual que está involucrada de forma casi anónima en el mundo que reivindica los hechos, y por otro lado, la inacción o indefensión de parte del Gobierno al no aplicar el Estado de derecho por falta de protección y permitir que la delincuencia ingrese a los predios agrícolas de los campos que están siendo tomados actualmente. En la misma línea, Boris Solar agregó que “esto ya no da para más, vivir en temor es una situación de las peores que se puede vivir. La gente no puede vivir tranquila, no se puede desarrollar, no pueden simplemente dialogar porque no hay capacidad de diálogo, eso porque hay grupos fundamentalistas que se aprovechan de la falta del Estado de derecho y que no se actúe de manera más agresiva del punto de vista de tomar posesión del control de la zona. Si te queman un tractor, te queman una casa, eso es delincuencia, eso no se puede permitir”.

Consultado sobre el llamado que han realizado algunos grupos de La Araucanía a la utilización de armamento, Solar fue enfático en señalar que “como representante del grupo Alerta Biobío no podemos hacer un llamado a usar las armas para defenderse. Lo que necesitamos es la ayuda de las personas y los estamentos que están autorizados a usar las armas para defendernos, que son las policías, que son Carabineros. Yo entiendo la desesperación, pero no es el camino, la violencia no se ataca con violencia, la violencia se ataca con inteligencia, con diálogo y usando las herramientas que tiene el Estado para poder prevenirla y frenarla”, finalizó.