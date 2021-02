El inicio del confinamiento total en Los Ángeles deja opiniones dispares en la comunidad angelina

El retroceso de la comuna de Los Ángeles a fase 1 en el Plan Paso a Paso ha generado diversas reacciones en la comunidad, debido a que la cuarentena total nuevamente llega para restringir la movilidad de las personas y evitar el aumento de casos Covid-19 en nuestra zona. Esto vuelve a generar complicaciones a los angelinos en el desarrollo de las actividades cotidianas, como las compras en el supermercado, realizar trámites o ir a trabajar.

Con la medida se espera lograr una efectiva disminución de la movilidad y reducir el actual escenario de contagios en medio de las condiciones sanitarias imperantes, que consideran una nueva cuarentena para Los Ángeles desde el próximo lunes 22 de febrero.

GOLPE A LOS EMPRENDEDORES

Maryoli Bello es una emprendedora, dueña de una cafetería ubicada en el centro de la ciudad. En conversación con diario La Tribuna, indicó que la determinación tendrá impacto negativo. “Súper mal porque nosotros tenemos una cafetería y tenemos que cerrar, lo que nos conlleva a arriendo, gastos comunes, entonces imagínate, estábamos recién recuperándonos y las ventas iban súper bien, pero ahora de vuelta otra vez a cuarentena, y todo por la irresponsabilidad de la gente, si mira como está toda la gente hoy acá en el centro, todo lleno”. Agregó que esta medida afectará a los pequeños emprendedores, y destacó que espera que esta situación no se extienda más allá de las dos semanas.

Maryoli Bello

A FAVOR DE LA MEDIDA

Mario Villa, por su parte, valoró positivamente esta nueva medida de confinamiento para Los Ángeles. “Yo pienso que está bien, ya que los contagios han aumentado. La situación del país es grave, y si no nos cuidamos ni tomamos conciencia, van a seguir aumentando, por lo que es necesaria”. Consultado respecto a los factores que incidieron en esta nueva medida, agregó que “muchas veces nosotros somos los culpables, no mantenemos las distancias, la gente con la mascarilla a la mitad de la nariz o simplemente sin mascarilla, entonces esto creo que ha hecho que estemos de nuevo ingresando a esta fase”.

Mario Villa

CUESTIONA LA CUARENTENA

Sandra Quiroz cuestionó esta medida. “Me parece mal, porque al final esto es consecuencia de lo que se está viendo todos los días, la poca conciencia de la gente, y esto nos perjudica a todos”. Respecto de cómo impacta, manifestó: “Yo con esto no puedo trabajar normalmente y perjudica, ya que bajan los ingresos bastante”. En cuanto a los factores que derivaron en el confinamiento, agregó que “la fiscalización no se está realizando bien y ya la gente se sabe los horarios y lugares donde se fiscaliza, y además la gente sale como si se fuera a acabar el mundo y no corresponde, han tomado esto como si fuera un juego”.

Sandra Quiroz

UNA MEDIDA NECESARIA

Domingo Campos, un angelino que vive en el sector de Chacayal, calificó la medida como positiva en cuanto a su impacto. “Si la cosa anda mal, teníamos que volver nomás. Si la gente no entiende, no podemos hacer mucho. Igual malo es esto porque uno tiene que andar sacando permisos para viajar a la ciudad. A mí no me afecta mucho, ya que vivo en el campo, y solo sería cuando uno tiene que venir a la ciudad a comprar o hacer el trámite para el permiso”. Además, apuntó a la falta de fiscalizaciones al relatar que “hay hartas cosas que yo veo aquí, que no fiscalizan, y es culpa de las autoridades que tienen que ver con esto porque la gente llega y anda así nomás, y a mí nunca me han preguntado nada, ni qué ando haciendo o para dónde va, así que si nos fiscalizaran más, andaríamos mejor”.

Domingo Campos

REUNIONES SOCIALES: UN FACTOR QUE INFLUYÓ

Jéssica Robles también se sumó a quienes apoyan esta medida y relató: “Yo creo que está bien, porque si no, la gente no cumple. Entonces está bien que pongan más restricciones. En mi caso no me afecta, ya que trabajo con la misma rutina sin importar la cuarentena, pero si a veces se complica un poco, como ir al supermercado y sacar permisos, esas cosas”. A su juicio, el retroceso a cuarentena se debe principalmente a las reuniones familiares: “yo creo que es una sumatoria de cosas, donde en realidad dicen que la mayoría de los casos se da por las reuniones sociales o en las fiestas, más que en el centro de la ciudad, donde todos andan con mascarilla, pero en las reuniones es donde la gente no se cuida, y se juntan a comer y se sacan la mascarilla”.

Jéssica Robles

AUMENTO DE FISCALIZACIONES

Eduardo Sepúlveda, vecino de la comuna de Tucapel, indicó que rechaza esta medida. “Esto se origina por la porfía de la gente, y la normativa mucha gente no la cumple, y no sé si no lo hacen por beneficio propio o por estar en contra del sistema. A mí me afecta esto en el sentido del trabajo, en el pago de cuentas, ya que no somos de acá, somos de Tucapel”. Acotó que “se debe hacer una fiscalización más estricta, en el sentido de que salgan a la periferia de la comuna, donde la gente es más porfiada. Acá en el centro la gente se porta bien, pero en la periferia la gente no cumple reglas, y eso pasa en todas partes, en pueblos chicos y pueblos grandes”.