Corte ordena a la DGA revisar reclamo de Colbún por extracciones del canal Zañartu desde río Laja

Un nuevo capítulo de la larga contienda por el uso de las aguas del río Laja se escribió en la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción cuando el tribunal decretó dejar la resolución de la Dirección General de Aguas (DGA) de la Región del Biobío que desestimó una denuncia de extracción ilegal en ese cuerpo fluvial.

La denuncia fue hecha por la empresa eléctrica Colbún en contra de la Asociación Canal Zañartu a raíz de las extracciones de agua que realiza la organización de regantes desde el mencionado río.

Según la generadora, que tiene dos centrales hidroeléctricas que se alimentan de las aguas del Laja (Rucúe y Quilleco), desde 2007 en adelante los canalistas incrementaron el volumen del recurso que extraían en las décadas precedentes hasta llegar a los 45 metros cúbicos por segundo. Dicho aumento de las extracciones sería para alimentar el proyecto de la central hidroeléctrica Trupán, iniciativa de la Asociación Canal Zañartu que tiene su visto bueno ambiental.

A juicio de Colbún, se trata de una acción ilegal por cuanto los regantes antes solo extraían la mitad del agua.

Debido a lo anterior, presentó una reclamación en la DGA que desestimó los argumentos de la generadora con el argumento que las extracciones se habían realizado conforme a los derechos de agua de la Asociación Canal Zañartu, luego de lo cual emitió una resolución en ese sentido fechada el 1 de octubre de 2019.

En su momento, esta determinación también levantó críticas

Frente a este revés, Colbún insistió, esta vez ante la Corte de Apelaciones de Concepción por la vía del recurso de protección con el propósito de invalidar la determinación del organismo público.

DECISIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES

En la revisión de los antecedentes, los ministros integrantes de la Tercera Sala del tribunal de alzada – Juan Angel Muñoz, Gonzalo Rojas M. y Silvia Mutizabal – resolvieron que la DGA “deber emitir una nueva Resolución debidamente fundada, en la que se pronuncie como en Derecho corresponde respecto de las cuestiones de índole fáctica y jurídica que son pertinentes a la debida decisión del requerimiento de fiscalización presentado por Colbún S.A. en contra de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu”.

Según el tribunal, lo resuelto por la DGA en orden a desestimar la denuncia de Colbún, “por no haberse acreditado los hechos denunciados, ni haberse configurado contravenciones a lo prescrito en el Código de Aguas, carece de la debida fundamentación y, por ende, de sustento jurídico, de modo tal que no cabe sino concluir que la resolución impugnada no se encuentra ajustada a la ley, debiendo acogerse la presente reclamación”.

En el mismo dictamen, la Corte de Apelaciones ordenó hacer “un nuevo y verdadero pronunciamiento sobre el fondo de todas las materias ventiladas en el procedimiento administrativo originado en la denuncia formulada por Colbún S.A”, aunque precisa que “esta judicatura no puede sustituir a la Administración en el ejercicio de sus facultades privativas, por lo que no corresponde que esta Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto”.

“La Dirección General de Aguas deber emitir una nueva Resolución debidamente fundada, en la que se pronuncie como en derecho corresponde respecto de las cuestiones de índole fáctica y jurídica que son pertinentes a la debida decisión del requerimiento de fiscalización presentado por Colbún S.A. en contra de la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu”, se insistió.

CANAL ZAÑARTU

Frente a esta determinación de la Corte de Apelaciones, Felipe Trenova, gerente de la Asociación Canal Zañartu, aseguró que “solo puedo señalar que el agua para un agricultor es enteramente su vida. Nuestro canal tiene 150 años y Colbún apenas llevan 20 en esta cuenca”.

A continuación, añadió que “así como (la generadora) le causó un mal terrible a los canalistas de Casablanca con el canal Las Mercedes, es nuestra responsabilidad impedir que hagan lo mismo acá”.

Felipe Trenova anticipó que “vamos a esperar el desarrollo de este proceso, que no se ha resuelto en el fondo y vamos a defender a los agricultores que para ellos y la zona el agua es la vida”.