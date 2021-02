Comedor solidario angelino pierde almuerzos planificados para una semana por “corte de energía”

La labor solidaria en tiempos de pandemia en nuestra zona, ha permitido que muchos puedan recibir diversos insumos para sobre llevar la crisis económica que afectó a gran parte de familias de escasos recursos, con ayudas tan diversas que incluyeron campañas de recolección de alimentos, ropa, insumos médicos y de limpieza, y de manera especial, la realización de “ollas comunes” o comedores solidarios, los que han permitido entregar una solución directa de alimentación, a cientos de familias de la provincia de Biobío que sufrieron la pérdida de su trabajo y que vieron disminuidos considerablemente sus ingresos producto de la secuela económica que afectó fuertemente el país.

Si bien hay agrupaciones que dieron por finalizada esta labor de ayuda, hay otras que se mantienen firme en esta noble labor, de preparar alimentos de manera diaria para familias que viven momentos complejos y que ven en este tipo de ayuda, una solución necesaria a una necesidad tan básica como es alimentarse.

Este es el caso del comedor solidario Juan Pablo Segundo de la Pastoral Social “Caritas”, perteneciente al Obispado de Santa María de Los Ángeles, comedor que funciona en calle Santiago 767 y que desde julio del año 2020, realiza la entrega de raciones a 120 personas de manera diaria de lunes a viernes, y que surgió a raíz de la mirada de la intervención social que se debía realizar en esta parte de la comuna, donde la Pastoral Social realizó un estudio en una labor complementaria con la Junta de Vecinos de la Villa Córdoba debido a la falta de trabajo de las familias del sector, y principalmente catastrando a adultos mayores que se encontraban en momentos de necesidad producto de la pandemia y familias que estaba impedidas de realizar labores de venta de productos en las ferias del sector debido a la contingencia sanitaria.

De esta manera, el Obispado de Los Ángeles entregó el apoyo y los recursos para su creación e implementación, mientras que vecinos ayudan con la preparación de los almuerzos en conjunto con una manipuladora de alimentos, que trabaja con la Pastoral Social.

PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN

Diario La Tribuna se contactó con Jerson Araneda, integrante de la pastoral social Caritas, quien nos relató una compleja situación que los afectó durante la mañana de este lunes donde descubrieron que gran parte de la alimentación que estaba destinada para los almuerzos de esta semana, y que eran parte de una donación, se encontraba en malas condiciones producto de un corte inesperado del suministro eléctrico.

Araneda nos relató que “la mañana de este lunes nos hicimos presente en nuestro comedor solidario, y la manipuladora de alimentos me llamó y me dio cuenta que durante este fin de semana la luz del establecimiento estuvo cortada, por lo que nosotros habíamos recibido una donación de 100 kilos de carne de filete de pavo, 200 hamburguesas, más 20 paquetes de vienesas, y lamentablemente todas estaban descompuestas. Nosotros realizamos diversas averiguaciones, y efectivamente hubo un corte de luz que no fue programado y perdimos los elementos esenciales que teníamos para cocinar a las familias durante esta semana”.

Araneda agregó que “a nosotros nos afecta enormemente en la entrega de los almuerzos porque era la proteína que teníamos dispuesta para varios días, alrededor de 7 días para poder entregar las raciones de almuerzo, entonces si bien es una donación, pero ahora no podremos entregar un almuerzo de calidad, un almuerzo preparado con las proteínas necesarias y nutrientes necesarios para las familias que nosotros atendemos, y quedamos expectantes ya que solo tenemos el acompañamiento, pero la carne y la base del almuerzo lamentablemente lo perdimos. Hoy la señora que cocinó hizo un arroz con huevo, pero no podemos hacer lo mismo toda la semana ya que buscamos entregar lo mejor a las familias, por lo que nosotros vamos a buscar recuperar esta donación de alguna forma para tener el alimento suficiente para entregar esta semana”.

El integrante de la pastoral Caritas relató que la comunidad puede participar entregando ayuda a esta labor social que se mantiene en Los Ángeles, y donde además ellos entregan apoyo a otras obras de este tipo en nuestra zona. En este sentido invitó a la comunidad a colaborar previa coordinación a través del número +569 40 41 66 07 o bien, a través de redes sociales, en Facebook e Instagram en “Pastoral social Caritas Los Ángeles”, o directamente en el establecimiento en calle Santiago 767 durante la jornada de la mañana, además de la parroquia Perpetuo Socorro donde también se reciben los aportes de la comunidad.