Dirigentes vecinales acusan malos olores desde criadero de cerdos en Tucapel

Dirigentes vecinales pertenecientes a la localidad de Huépil manifestaron su molestia debido a reiterados episodios de malos olores, que aseguran, provienen de un criadero de cerdos que –según los datos entregados por el municipio local – pertenece a Agrícola y Forestal Las Astas, que actualmente es administrada por Agrícola Coexca S.A.

En particular, los representantes de Villa Fátima y de las poblaciones Nuestra Señora del Rosario, Los Castaños 1 y Los Castaños 2 de Huépil, en la comuna de Tucapel, han realizado diversas gestiones y reuniones con autoridades locales dando a conocer esta situación, y buscando soluciones al respecto.

El presidente de la Junta de Vecinos Nuestra Señora del Rosario, Eugenio Decap, precisó que “nos pusimos de acuerdo para enfrentar por la vía legal este problema, y para unir esfuerzos junto a la Municipalidad, con el objetivo de defender la calidad de vida de toda la comunidad”, puntualizó.

En relación a lo anterior, el alcalde de Tucapel Jaime Veloso en reunión con los distintos dirigentes de la zona comentó que “el Municipio ha perdido el primer recurso de protección, pero estamos apelando a la Corte Suprema para que anule la Resolución de Calificación Ambiental. Si no es acogido nuestro requerimiento, acudiremos al Tribunal Ambiental de Valdivia, pues es un descaro lo que la empresa presenta judicialmente, al mentir, diciendo que la planta no produce malos olores, en circunstancias de que toda la comunidad sabe que esto es falso”, precisó.

A lo anterior Veloso agregó que “nuestra comuna ha crecido mucho en el último tiempo, pero no pretendemos convertirnos en un territorio que genere riqueza para unos pocos y administre pobreza para la mayoría. Por lo tanto, agotaremos todas las instancias que estén a nuestro alcance para solucionar este tema. Hoy me siento muy acompañado y respaldado por este comité que se formará próximamente, con el que pretendemos efectuar un trabajo conjunto para beneficio de la comunidad”, concluyó.

RESPUESTA DE LA EMPRESA

Consultado ante esa situación Diario La Tribuna conversó con el gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la empresa Coexca Carlos Montoya, quien lo primero que dio a conocer es que “el espíritu de nuestra empresa ha sido y será siempre no molestar a ningún vecino, no provocar impactos ni en el medioambiente, ni en las personas especialmente, y en esto hemos sido muy cuidadosos”.

Además Montoya fue enfático al indicar que “nosotros estamos en este momento cumpliendo con todas las normas ambientales que nos impone la autoridad y todos los organismos con competencia ambiental, tal es así que nosotros desde el punto de vista de los olores estamos cumpliendo la norma ya que hay una norma específica para nuestro criadero en Tucapel, el criadero las Astas, por lo que estamos cumpliendo con todas las normas en relación a los olores”, indicó.

A lo anterior, el gerente de asuntos corporativos de Coexca relató que han realizado de manera reiterada la invitación al alcalde de la comuna a inspeccionar en terreno el criadero, “El alcalde de la ciudad ha sido con nosotros bastante insistente y –a mi juicio- no muy objetivo porque nosotros los hemos invitado para que él se cerciore por sí mismo del tema de los olores en el criadero, pero él, no ha aceptado ninguna invitación nuestra al criadero, y también nos interpuso un recurso de protección por este tema de los olores y lo perdió en la Corte de Apelaciones de Chillán, pero lo más importante es que nosotros estamos trabajando con las comunidades, con las juntas de vecinos, con los APR que son nuestros vecinos y ellos no han hecho mayores denuncias porque nosotros nos hemos ocupado de cumplir con la norma de olores, donde realizamos inversiones y mejoras para cumplir con la normativa”.

Finalmente Carlos Montoya destacó que “uno de los organismos y el más importante que se ocupa de la fiscalizaciones en terreno es la Superintendencia de Medioambiente, y nos hizo algunas observaciones que nosotros contestamos a través de un plan de cumplimiento, y estamos trabajando y acatando todas las observaciones de este plan de cumplimiento que hemos comprometido con la Superintendencia de Medioambiente”, finalizó.