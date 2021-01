Angelinos opinan sobre decisión de levantar la cuarentena total

Este jueves, pasadas las 13 horas, se oficializó una noticia esperada por muchos: Los Ángeles, que vive un proceso de cuarentena total desde el pasado 14 de diciembre, avanzará a Fase Dos en el Plan Paso a paso, a contar de este lunes 25 de enero.

La medida de confinamiento generó el cierre de establecimientos comerciales, restaurantes y gran parte del comercio detallista que es considerado no esencial.

Además, esto significó que cada angelino debía solicitar un permiso para realizar desde acciones tan simples como salir a comprar a un supermercado o trasladarse desde su hogar al trabajo o viceversa.

Después de conocido el anuncio de la autoridad de Salud, el equipo de Diario La Tribuna salió a la calle para conversar con los angelinos y conocer su opinión con respecto al término del confinamiento de la ciudad durante la semana a partir del lunes.

La idea también de escucharlos y conocer de qué manera les afectó vivir seis semanas en cuarentena total.

CANSANCIO EMOCIONAL

En la avenida Ricardo Vicuña, conversamos con Mauricio Reyes, quien catalogó la medida de manera positiva a pesar que –a su parecer- el confinamiento genera un cansancio emocional en las personas de la comuna.

“Por un lado, es bueno por la paz mental de las personas al estar tanto tiempo encerradas, pero igual esto va a ser como un efecto rebote en el sentido de que toda la gente va a salir los centros comerciales y volveremos a lo mismo”, advirtió.

Enfatizó en que “ojalá la gente tome conciencia más que nada de lo que está pasando en estos momentos”, a lo que agregó que “yo soy muy activo en todo sentido, hago ejercicio en la casa, trato de salir a caminar un poco cuando se puede, entonces, sí, de cierta manera igual repercute un poco a largo plazo, pero uno tiene que ir reinventándose nomás, y tratar de convivir con esto”.

Mauricio Reyes

TRABAJADORA DE LA SALUD

En la Plaza Pinto, conversamos con Paula Garrido, funcionaria de la salud y quien trabaja en el Complejo Asistencial de la ciudad. Santiaguina pero radicada en Los Ángeles, nos comentó que “somos una de las comunas que tenemos más casos activos de Covid, entonces el hecho de salir de cuarentena no sé si será una buena idea”.

A su juicio, “gente igual tiene que seguir con su vida, aparte de que no veo mucha diferencia entre Fase Uno y Dos acá porque la gente ya anda celebrando que estamos en Fase Dos”.

“La gente se relaja y sale harto, y lo entiendo, pero nos afecta a quienes trabajamos en la salud. La gente no va a tener conciencia de la enfermedad hasta que le pase a algún familiar o a ellos, por lo que muchos siguen haciendo su vida normal”, indicó.

Paula Garrido

LE PARECE EXCELENTE

En calle O’Higgins, conversamos con Luis Sáez quien nos indicó que la noticia del término de la cuarentena “me parece excelentemente bien, porque hasta uno mismo para ir a comprar algo es complicado”.

Dijo esperar que “la gente se porte bien y que las personas salgan a hacer lo justo y necesario, esa es la clave”.

Reconoció que el confinamiento “me afectó en que para ir a comprar algo tan simple como un kilito de pan a un supermercado, hay que sacar salvoconducto, entonces eso te cansa, además que tengo colegas que están cansados. Todo el mundo quiere vacaciones pero con las cuarentenas no se puede hacer mucho”, relató.

Luis Sáez

EN DESACUERDO

En nuestro recorrido, en calle Baquedano hablamos con Gerardo Moreno, quien se mostró en contra de la medida de salir de cuarentena total. “No me parece por el sencillo hecho de que cada vez que salen en cuarentena, a los 14 días caen de nuevo en la misma, entonces parece un juego esto. Este lunes no será un lunes normal, va a ser un súper lunes con esta medida”.

Consultado en cómo le afectó este confinamiento fue enfático al decir “en nada, trabajo menos horas y gano lo mismo, paso más tiempo en mi casa, así que me gusta más la cuarentena”.

Gerardo Moreno

DE HUÉPIL

En el centro de la ciudad conversamos con Catalina Cárdenas, quien vive en Huépil, perteneciente a la comuna de Tucapel. “Para el comercio está bien, pero siento que quizás aún no están las condiciones necesarias para salir de la cuarentena porque siento que los contagios siguen subiendo y no sigue mejorando la condición acá en la ciudad. Así que por un lado bien, pero por otro más o menos nomás”.

Catalina agregó que “he venido dos veces por casos puntuales, pero no me atrevo a venir en bus porque anda mucha gente, así que venimos en camioneta, auto o con algún familiar porque igual da miedo andar con cualquier persona porque uno nunca sabe y debemos cuidarnos. Estudio acá, pero como la sede está cerrada, no he venido más para no contagiarme, y eso deberíamos hacer todos”.