Joanna Pérez escapó de un ataque armado en autopista capitalina

La diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez resultó ilesa, aunque la historia podría ser otra pues solo su acción temeraria logró salvarla.



Pérez transitaba por la costanera cuando ingresó a la Autopista Central, momento en el que un auto la adelantó y frenó frente a ella.



Cuando se bajaron los 4 hombres armados y le gritaron para pedir que bajara del auto y así robarlo, la parlamentaria puso marcha atrás, chocando con un tercer auto, pero logrando escapar.



Por ahora, se ha confirmado que la representante del Distrito 21 está bien y que pronto hablará con los medios para explicar lo vivido.



DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA DIPUTADA



“La Diputada del distrito 21 de la Región del Biobío, y vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana, informa lo siguiente:



La noche de este martes 22 de diciembre, ingresando por una salida lateral hacia autopista central desde Costanera Norte, en Santiago, lugar en que la pista se reduce a una sola vía, fui adelantada por un vehículo que me obligó a detenerme tras lo cual fui víctima de un violento intento de asalto (emboscada) donde 4 sujetos con sus rostros cubiertos descendieron de un vehículo y me apuntaron con arma de fuego.



Ante esto, yo que conducía mi vehículo y me movilizaba sola, retrocedí impactando a un vehículo que se encontraba en la zona posterior, tras lo cual los antisociales escaparon.



Junto al conductor que impacté y que me prestó ayuda, decidimos salir rápidamente del lugar bajo el temor que los individuos regresaran.



Lamentablemente esto le ocurre día a día a miles de chilenas y chilenos; en carreteras o en sus casas; y nos obliga como país a reforzar las políticas de seguridad y exigir la tranquilidad que merece la ciudadanía.



Afortunadamente estoy bien y la denuncia correspondiente fue realizada a primera hora de este miércoles 23 de diciembre en Carabineros de Chile”.



ESCUCHA EL RELATO DE LA DIPUTADA