Vecinos de Santa Fe manifestaron preocupación por ambulancia de Cesfam no está operativa

Los residentes de Santa Fe, distante 20 kilómetros al poniente de Los Ángeles, manifestaron su inquietud por la situación de la ambulancia del Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la localidad, la cual no está operativa hace más de 10 días.

Esto afecta potencialmente a unos 10 mil residentes Santa Fe que abarca también a los sectores de Millantú, La Montaña, Virquenco, Coyanco y Porvenir, entre otros, todos los cuales se sitúan dentro de la jurisdicción del recinto de salud.

“No es posible que un Cesfam (…) no tengo un vehículo de traslado ante alguna situación de emergencia. Podríamos enumerar muchas urgencias que no se han podido trasladar y han termino por suerte con los pacientes en la UCI y no en el cementerio, por la demora en el traslado para quienes no poseen un vehículo particular”, reclamó Diego Leal, residente de Santa Fe.

Junto con enumerar situaciones en que se requirió un vehículo de emergencia, exigió que las autoridades “gestionen o, a lo menos, apuren los trámites para dar una solución más ágil a los problemas”.

Por otro lado, Leal aseguró que en el Cesfam se encuentran otras dos ambulancias año 2010, ambas con fallas y situadas en el estacionamiento del recinto “sin ninguna intención de reparación”.

“Al observar la situación, no se puede no pensar en una clara situación de abandono e injusticia hacia nuestro sector. Demuestra claramente la falta de conexión interna entre quienes lideran estos servicios y la poca empatía y consideración de quienes sufren por estas faltas de gestión”, añadió.

DIRECCIÓN COMUNAL DE SALUD

Desde la Dirección Comunal de Salud de los Ángeles, se reconoció que la ambulancia del Cesfam de Santa Fe se encuentra con un desperfecto mecánico y que dentro de la presente semana volvería a estar operativa.

Sin embargo, se hizo ver que se trata de una ambulancia básica, por lo que para situaciones de salud más complejas, es necesario solicitar un móvil avanzado que está disponible en el Complejo Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz”. Por la misma razón, se indicó que en situaciones de ese tipo, se han hecho las coordinaciones entre el Cesfam de Santa Fe y el hospital de Los Ángeles.