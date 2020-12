Kuhn llegó a Biobío, se reunió con los 14 alcaldes y aseguró continuidad de grandes proyectos

El 20 de noviembre, el ex intendente Sergio Giacaman presentó su renuncia al cargo, cumpliendo así con la ley que le permite ser candidato a diputado en las elecciones del próximo año.



En su reemplazo, La Moneda nombró a quien era consejero regional, Patricio Kuhn.



Hace ya 17 años que el militante de la UDI se instaló en un cargo, donde las primeras semanas han sido para empaparse de un rol fundamental para el desarrollo de nuestra región y, en consecuencia, para la provincia de Biobío.



La carrera política de Kuhn se ha fundado en sus relaciones con las personas, pues ha sido alcalde y consejero regional, dos de los puestos donde los políticos conviven a diario con las familias, con la realidad.

PRIMERA VISITA A BIOBIO

Pasaron exactamente 14 días para que Kuhn visitara la zona, dos semanas en las que la ansiedad comenzaba a crecer, pues la provincia ha sido considerada, históricamente, como el patio de atrás de la región, y las voces críticas ya estaban exigiendo su presencia.



Con un estilo más silencioso que su predecesor, Patricio Kuhn ya visitó nuestra provincia y en el edificio de la Gobernación se reunió con los 14 alcaldes, la gran mayoría de forma presencial y, por cierto, respetando los protocolos sanitarios que exige la pandemia.



Fue toda una tarde, no solo para estar con los 14 líderes políticos que ya conocía como consejero, sino para conocer los temas que maneja el Gobierno central, pues un intendente es la mando derecha del presidente o la presidenta en una región.



Así entonces, el nuevo intendente de la región del Biobío dijo que “siempre las reuniones con los alcaldes son muy importantes, en este caso, entre tanta reunión teletemática, hicimos una reunión presencial, cuidando obviamente todos los aspectos sanitarios, pero me pareció de suma importancia tener contacto directo con ellos, porque están en contacto con la ciudadanía”.



Agregó que de esa manera, pueden “transmitir de manera directa las necesidades más urgentes de cada una de sus comunas”.



En este sentido, resaltó que “les he pedido la colaboración estrecha en el tema de difusión de las medidas sanitarias y el cumplimiento de ellas, y de no bajar brazos porque estamos en un momento crítico, con números que son preocupantes”.



Si bien las citas fueron protocolares y sin prensa, lo cierto es que La Tribuna pudo hablar con el intendente del Biobío para poder conocer qué pasará con los grandes proyectos y para tener certeza de que habrá continuidad en temas tan importantes para los biobenses como el Aeropuerto María Dolores, el Paso Internacional Pichachen y el Estadio de Los Ángeles, pero sobre todo, para hablar de la pandemia y cómo se controla en las comunas.



GRANDES PROYECTOS

Como ha sido históricamente, la estabilidad social y política de la provincia de Biobío nos ha convertido en un ejemplo dentro de la región y, desde esa lógica, nuestras 14 comunas han sido pilares para solucionar temas económicos, convirtiéndose en un importante polo de desarrollo productivo.



Así, las primeras palabras de Patricio Kuhn fueron tranquilizadoras: “Independiente de quién esté en el puesto, aquí hay un plan de gobierno que siempre tendrá continuidad”.



“En el tema del Estadio para Los Ángeles se están elaborando las bases para la nueva licitación; el gobierno tiene el compromiso para llevar adelante la construcción de este anhelado proyecto para la provincia de Biobío”, dijo el intendente.



Sobre “el Aeropuerto María Dolores, ya está en funcionamiento para recibir vuelos comerciales y nacionales”, dijo la autoridad, por lo que ahora, queda claro, se debe trabajar en la llegada de una o varias aerolíneas.



En cuanto al paso Pichachén y su edificio, “se está a la espera de su resolución satisfactoria. Esta última inversión es de 8 mil millones de pesos, que se espera poder licitar en el primer semestre de 2021 e iniciar su construcción en cuanto el clima lo permita”.



PANDEMIA, LO MÁS COMPLEJO



Si bien la reunión con los alcaldes fue protocolar, y más allá de las presentaciones que una República exige, lo cierto es que el conocimiento de los líderes políticos con el intendente es tal, que había que entrar a conversar rápidamente sobre las realidades locales, sobre todo aquella marcada por el Covid 19.



Consultado sobre qué ha sido lo más difícil de sus primeras semanas en el cargo, la respuesta fue casi automática: “Claramente la pandemia que aún está entre nosotros ha sido uno de los mayores desafíos. Tenemos índices de aumentos de contagios en nuestra región en los últimos días y esa es una alarma que tenemos que atender, porque el cumplimiento de todas las normas que dicta la autoridad sanitaria no tiene sentido si no hay compromiso de la ciudadanía”.



Por lo mismo, uno de los temas en la mesa con los 14 representantes comunales fue la necesidad de “transmitir en este momento que debemos acentuar todos los cuidados que podamos, especialmente en los ámbitos familiares para disminuir estos contagios, que es el gran desafío. Estamos cada día más cerca de la vacuna, pero en este momento, la única vacuna posible es el cuidado de todos”.



De esta manera, y dejando entrever los primeros atisbos de lo que podría ser su mandato, Kuhn dijo que “creo que con el trabajo de todos podemos convencer a la población de que este es un momento especial para tener todos los cuidados y respetar la normativa”.