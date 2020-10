Empresarios gastronómicos de Los Ángeles llaman a evitar destrozos durante manifestaciones

La Agrupación Gastronómica Los Ángeles formuló un urgente llamado a manifestarse de manera pacífica con el fin de evitar daños y destrozos en el comercio establecido, tal cual como sucedió con algunos locales del radio céntrico de la ciudad durante la convocatoria del domingo último por la conmemoración del primer aniversario del estallido social.

A través de una declaración, la organización gremial aseguró compartir plenamente “el legítimo derecho de las personas a manifestarse” pero recalcó que “no podemos estar de acuerdo con que ese tipo de encuentros termine en episodios de violencia que terminan afectando a recintos comerciales, como cafeterías y restaurantes”.

La agrupación – que hace un mes protagonizó una singular protesta al quebrar más de 160 platos por cada día sin funcionar por la crisis sanitaria – hizo presente que “nuestro gremio ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus”.

“Muchos de nuestros locales – restaurantes, cafeterías y bares – no han podido funcionar desde que en marzo se desató la enfermedad. Algunos lo hemos hecho a duras penas. Otros hemos podido abrir pero siempre condicionados a una capacidad de atención muy por debajo de lo que estábamos habituados”, añaden.

Además, destacan que “de nuestra actividad no solo dependemos los pequeños empresarios gastronómicos, sino que decenas de familias gracias a nuestros colaboradores que día a día están junto a nosotros para mantener este rubro”.

Por lo mismo, en la declaración de prensa se insiste en que “cada vez que un local es dañado, nos vuelven a perjudicar a nosotros y a nuestros colaboradores, y a nuestro legítimo derecho a realizar una actividad económica de manera honesta”.

Por otro lado, la Agrupación Gastronómica Los Ángeles insistió en que la comunidad mantenga “muy vigentes las medidas de precaución para prevenir la enfermedad, como el uso de la mascarilla, alcohol gel y la distancia social”.

A su juicio, “el aumento de casos, como ha ocurrido en los últimos días, abre la posibilidad que se fijen medidas restrictivas a los desplazamientos, como las cuarentenas”.

Por lo mismo, sostuvo que aplicar dichas medidas por la mayor cantidad de contagios “sería también un golpe letal a nuestra actividad”.

“De ahí que abogamos por no descuidarse, por no bajar la guardia, por no generar una falsa sensación de seguridad que solo puede conducirnos a una situación que nadie desea”, añadió.