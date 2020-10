Krause dobla la mano al Gobierno y se anuncia construcción del Estadio con diseño original

Durante la primera quincena de julio el Gobierno lanzó un balde de agua fría a los angelinos y en general a la provincia de Biobío, que en más de una oportunidad ha debido soportar decisiones centralistas que afectan a sus 14 comunas.



Ya había ocurrido con la suspensión de la Copa América de Futsal y se entendió, pese a que en la capital provincial el Estallido Social no era violento como en otras ciudades de Chile y pese a que ya había selecciones en la ciudad realizando actividades paralelas al torneo.



El golpe recibido por Los Ángeles o si quiere por Esteban Krause fue analizado, en el mundo político como un intento de bajar la popularidad del alcalde que registra la mayor votación, en cuanto al porcentaje de población que votó y en un intento del Ejecutivo por devolver el sillón edilicio a la derecha, pero el resultado no fue el esperado y Krause que había sido blindado por todos los sectores, en este tema, logró doblegar la mano a La Moneda, que tomó una decisión olvidando (o no supo) que hubo una consulta ciudadana para un sueño comprometido por Michelle Bachelet en 2014, pero que estaba en el corazón angelino y provincia desde comienzos de siglo.



Así, las cosas, el Gobierno dio pie atrás a una decisión que ya tenía tomada y que fue arreglando en el camino, con propuestas que si bien eran buenas, no eran lo que se había aprobado por la ciudadanía.



Para lograr torcer la mano del Ejecutivo, el alcalde de Los Ángeles contó con el apoyo del Consejo Regional, de los diputados del Distrito 21, de los demás líderes comunales y sobre todo del mundo deportivo, local, provincial y regional.Los aportes de los diputados fueron de vital importancia y así como Joanna Pérez puso en jaque al Ministerio del Deporte cuando preguntó al director nacional de presupuestos por los proyectos aprobados y priorizados, lo cierto es que desde el oficialismo, la intervención de Iván Norambuena para hacer ver el error, también fue fundamental.



EL TRIUNFO DE KRAUSE



Tras el estallido social y la pandemia, los alcaldes han salido bien parados siendo la figura política más valorada por los ciudadanos.



Este es el caso de Esteban Krause, quien hoy además logró una de sus victorias más importantes desde que es alcalde al conseguir que el Gobierno asumiera un error y que diera pie atrás en su decisión, que por cierto, es una de las más impopulares, obligando incluso a cambiar de visión a la prensa, que en su momento lo considero necesario.



Así entonces, Krause no ocultó su alegría y repasó el momento en el que la ministra contó la decisión: “Acabo de recibir hace algunos minutos el llamado de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez confirmándome que el Gobierno ha aceptado la propuesta que hemos realizado respecto a continuar con el diseño original de nuestro estadio y la construcción del diseño que cada uno de ustedes conoce”.



Así entonces y consecuente con su forma de actuar en política, Krause dijo: “Quiero agradecer a toda la comunidad de Los Ángeles que siempre apoyaron esta iniciativa, a nuestros parlamentarios que nos respaldaron y que siguieron con este proyecto que nosotros habíamos planteado a la comunidad”.



Agregó que “estamos absolutamente convencidos de que este es el proyecto que la comuna de Los Ángeles soñó y por el cual la comuna de Los Ángeles trabajó durante tantos años”.



“También quiero decirles que esta es una muy buena noticia para la comuna. Va a dar trabajo, va a generar movimiento en la economía local y va a permitir que Los Ángeles siga avanzando y desarrollándose”, resaltó el líder político de los angelinos.



La máxima autoridad de la capital de la provincia de Biobío enfatizó en que las paralizaciones que tuvo la iniciativa por parte del ejecutivo, nunca debieron ocurrir y que el tiempo le dio la razón.

Así, el proyecto inicial no tendrá modificaciones, pese a lo que planteaban algunas autoridades.

Para cerrar, también fue claro y dijo que en su ciudad y en la Provincia existe la fuerza para trabajar y levantar al país tras la pandemia: “Tenemos la fuerza para hacer de este y otros proyectos, así como lo hemos realizado durante todos estos años”.