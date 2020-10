Explosivo auge inmobiliario de sector nororiente causa preocupación en organizaciones vecinales

El sector nororiente de la ciudad de Los Ángeles está teniendo un desarrollo inmobiliario sin precedentes. A lo menos, cuatro empresas constructoras se han instalado en esa zona de la capital provincial para echar a andar sus respectivos proyectos habitacionales apuntados a los sectores medios y medios altos.

El valor de las viviendas o departamentos fluctúa entre las 2 mil y las 5 mil unidades de fomento, es decir, entre los 57 y los 172 millones de pesos.

De acuerdo a los proyectos sometidos a consideración en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), desde 2018 a la fecha se han ingresado cinco proyectos que suman 1.298 unidades habitacionales (724 departamentos y 574 casas) y una inversión que supera los 94 millones de dólares.

En un recorrido por esa zona de la ciudad de Los Ángeles, se puede observar una bullente actividad de construcción que se refleja en el incesante paso de camiones de alto tonelaje y grúas-pluma.

Sin embargo, esa febril actividad está inquietando a los residentes que han manifestado sus quejas por la circulación de vehículos pesados a alta velocidad por las calles de sus conjuntos habitacionales.

También reclaman porque las empresas constructoras no han tomado contacto con los vecinos para explicar las obras que ejecutarán y cuáles son las medidas de mitigación de los impactos durante la etapa de construcción.

Asimismo, prevén que la cantidad de viviendas y departamentos que se han proyectado en la zona puede derivar en una serie de trastornos, como el colapso vial, debido a la falta de calles y avenidas de acceso.

De hecho, los residentes de la villa El Avellano usaron una ingeniosa manera para impedir el paso de camiones de gran tamaño. Simplemente ubicaron sus vehículos a cada costado de la calle – que no infringe ninguna normativa de tránsito -, lo cual ha hecho imposible que los vehículos de alto tonelaje no puedan pasar. Lo hicieron el sábado y ayer y no descartan seguir empleando esa medida de presión hasta conseguir que la empresa responsable busque otras alternativas para el paso de los camiones.

Quien encabeza los reclamos es Jorge Araneda, presidente de la junta de vecinos El Avellano que, a su vez, encabeza la recién creada Agrupación de Juntas de Vecinos del sector nororiente de Los Ángeles, que reúne a más de 60 unidades territoriales, clubes deportivos, establecimientos educacionales.

Según Araneda, esa fue la única manera que encontraron los residentes para representar su molestia hacia la constructora por no considerar las medidas necesarias para mitigar esa situación.

MESA DE TRABAJO

A juicio del dirigente vecinal, una manera de hacer frente a los problemas actuales y futuros por las obras de construcción sería la conformación de mesa de trabajo entre los representantes vecinales, las empresas inmobiliarias y la municipalidad de Los Ángeles.

Para Araneda, ese mecanismo permitiría resolver los problemas actuales por las faenas en curso y se podría proponer soluciones a las posibles complicaciones por el aumento demográfico en el sector nororiente de la capital provincial.

PROYECTOS INMOBILIARIOS

SECTOR NORORIENTE DE LOS ÁNGELES

Las Castellana

En tramitación ambiental

163 departamentos

6 millones de dólares

Inmobiliaria Alicante

Borde Laguna:

En tramitación ambiental

141 departamentos y 92 casas (233 unidades habitacionales)

21,2 millones de dólares

Inmobiliaria Los Pellines

Sor Vicenta:

Aprobado el 22 de noviembre de 2018

420 departamentos

21 millones de dólares

Constructora Dadelco

El Avellano:

Aprobado el 22 de noviembre de 2018

243 viviendas

25 millones de dólares

Inmobiliaria Socovesa

Las Cruces

Aprobado el 29 de mayo de 2019

21 millones de dólares

239 viviendas

Inmobiliaria Los Pellines

Total de unidades habitacionales:

1.298 (724 departamentos y 574 casas)

Inversión total:

94,2 millones de dólares

Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl)