Reclusos se capacitan y trabajan para ayudar a sus familias y pagar su deuda con la sociedad

La Tribuna FinDe ingresó a la Cárcel de Mulchén, para saber cómo se trabaja en estos lugares, los CET y para conocer una iniciativa que une a quienes quieren salir de la delincuencia y que genera competencias para insertarse en el mercado laboral cuando salgan.

El año 2017, Gendarmería de Mulchén creo un proyecto para enseñar corte y confección para que los reos se capacitaran y lograran adquirir competencias que les permitieran volver a la libertad con capacidades productivas.



La primera idea, fue confeccionar ropa industrial, pero el modelo de negocios fracasó y fue allí cuando un colega del Cabo David Gatica, (Cabo Diego Carrasco) el gendarme encargado del CET en Mulchén, llegó con una nueva idea, fabricar ropa y todo tipo de cosas que se pudiera personalizar.

Así y al poco andar, relata Gatica, llegaron los contratos, convirtiéndose en uno de los proveedores de Rehace, la plataforma de E-Comerce impulsada desde Gendarmería con productos fabricados por reos.



El éxito de esta empresa ha sido tan grande, que son los responsables de fabricar las 6 mil mascarillas que demandó la institución a nivel regional para enfrentar la pandemia, eso implicó un pago que superó los 300 mil pesos para cada uno de los trabajadores sin contar lo que reciben por todos los demás productos.



EL CABO GATICA, EL JEFE



David Gatica es gendarme, se formó y creció en su profesión en los patios de la Penitenciaría en Santiago, lo que lo llevó a guardar silencio respecto de su vida laboral con su familia t amigos, porque la realidad de su campo laborar era cruda.



Tras llegar a Mulchén aceptó el desafío, convirtiéndose en “El Jefe” del taller, pues así fue reconocidos por los trabajadores de este, mientras La Tribuna FinDe, realizaba el reportaje.



“Yo no tenía idea del tema, lo había visto en videos y fuimos perfeccionándonos en el tiempo y perfeccionado la técnica, así crecimos pasando de un taller más a un CET”, dije Gatica, dejando entrever que el logro es de todos.



“Con el trabajo en curso y la seriedad que pusimos en el trabajo, levantamos otro proyecto logrando comprar la máquina de sublimación y eso nos permitió agrandar nuestra oferta de productos”, relata el uniformado.



Con el tiempo, los empresarios pidieron recuerdos convirtiéndose en los proveedores de estos souvenir que se entregan en encuentros anuales. En su primer trabajo, fueron los mismo internos los que decidieron donar los productos y eso les valió ser proveedores hasta hoy del encuentro regional anual de empresarios.



Para Gatica, el tema es simple, son personas que necesitan una oportunidad que se les debe entregar cuanto el tema es real: “Acá trabajan los de buena conducta, yo trato que el rango sea variado, no me importa el delito que cometieron, para mi no hay diferencias, yo trabajo y superviso personas”.



LEO DAN IRA IRA

Esta es la primera vez que Leo, está en el taller, accedió a él por cumplir con los requisitos y contar con una conducta intachable como reo.



Desde que trabaja en el CET, este reo ha logrado crecer y ser parte de algo: “Para mi es un avance dentro del recinto, siento que en el taller de costura soy parte de una familia, tenemos buena comunicación, somos compañeros”.



Su permanencia en este trabajo, no solo pasa por la posibilidad de ayudar a sus hijas Alison y Ailinne, sino también por su necesidad de crecer como persona “esto me ayuda por que me saca del tema de “andar por la cárcel”, aprendo cosas nuevas, para no andar problemas, para aprender y así, en el futuro poder tener una micro empresa”.



Así, dijo Leo Dan “ cuando uno postula a beneficios, puede salir a trabajar como un empresario y con poco dinero, puedo trabajar y salir adelante”.



JORGE PEÑA



La vida de Jorge Peña está marcada por su madre, sin la existencia de un padre presente o como él dice “madre soltera”.



Al ser parte del CET en Mulchén siente que la vida le ha dado una oportunidad que no puede dejar pasar, en lo que es su segunda vez en prisión.



Cuando repasa su nueva vida, recuerda que “en el taller hicieron un curso de corte y confección de ropa y los más destacados pudimos ingresar a él”.

Hoy dice sentirse más humanos, resaltando que ha aprendido cosas nuevas. “Al estar aquí aliviano el peso a mi familia, porque aquí tengo un ingreso y nos carga para ellos, les puedo ayudar”.



Al relatar lo que siente por sus compañeros y su “jefe” dice no sentirse importante y compara su actual momento con el fútbol: “somos un equipo, aquí somos todos importantes y nadie sobra”.



Pero, sin darse cuenta, resalta su sentido de pertenencia, un tema del que nunca había sabido “me siento importante, porque ahora reconocen mi esfuerzo y las cosas que hago. Además se nota el cambio”.



Cuando habla de su madres, reconociendo el daño que le ha causado dice: “Ella está feliz, al entrar aquí (CET), estoy dando un gran paso para volver a estar con ella. De hecho, ahora ya no está tan preocupada. Ella sabe que estoy mejor y toda madre siempre quiere estar con su hijo, a pesar de cómo sea uno”.



LAS IMPORTANCIA DE LOS HIJOS



Alex Beltrán, Sebastián Silva y Diego Melo son tres integrantes del CET de Mulchén, que decidieron hablar con La Tribuna FinDe para contarnos de sus hijos e hijas y de como su amor por ellos y ellas los ha motivado a cambiar.



Beltran, por ejemplo dijo que Catherine y Antonella “son lo principal, ya que quiero salir de aquí por ellas y este trabajo me ayudará a salir bien. Ellas son mi cable a tierra y ellas me motivan”.



En el caso de Sebastián Silva, la historia no es distinta “mi hija, Ahsly es mi vida, es la razón de luchar de uno, por ella yo quiero cambiar y por ella estoy aquí, perseverando voy a salir adelante”.



En tanto, Diego Melo, es padre de Maite y Diego y en su relato explica que “ellos son todo, por ellos estoy aquí, hago conducta y quiero ayudarlos económicamente. Quiero estar presente en su crecimiento”.

REHACE

Es un programa de Gendarmería que se basa en uno de los proyectos icónicos de la institución, los Centros de Educación y Trabajo.



Así, www.rehace.cl es una portal de E-Comerce o comercio electrónico que tiene como proveedores de los CET del país.



Entre los productos y servicios que se pueden comprar y contratar hay: artesanía, mueblería, estructuras metálicas, construcción, panadería, banquetería, mecánica y confección textil, entre otros.



Con esto claro, el Coronel y director de Gendarmería en el Biobío, Diter Villarroel explicó que Rehace y los CET buscan que los reos “puedan reencaminar su vida y entregarles competencias laborales para hacer de ellos personas valiosas que aportan en su entorno social y laboral; creemos que Rehace representa un modo de reinserción con valor agregado, pues lleva el potencial de nuestros recintos penales y especiales a un consumidor con sentido de responsabilidad social que prefiere aquello que es hecho a mano”.



Además explicó la máxima autoridad penitenciaria de La Región “”Nuestra apuesta no solo es perfilar las cárceles como espacios de oportunidades, donde el ser humano aprende conductas prosociales, y se aleja del delito como medio de subsistencia, sino que consolidar unidades productivas que responden a la necesidad del mercado y son capaces de cubrir una demanda que es creciente e incide en mejores ingresos para quienes están bajo nuestro cuidado”.



CET DE MULCHÉN



El Encargado del CET cerrado de Mulchén es el cabo David Gatica, llamado por los miembros de su equipo como “Jefe.

John Diaz, es un interno que está en cuarentena, pues tras ser un destacado miembro del CET de Muclhén see va a un Centro Semi Cerrado, para cumplir el final de su condena.



Los otros integrantes de este equipo de trabajo son: Diego Riquelme, Alex Beltrán, Jorge Peña



Sebastián Silva, Diego Anabalón, Leo Dan Ira Ira, Dalton Palma, Jorge Salamanca y Diego Melo.