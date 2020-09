El rugby de la provincia de Biobío espera decir presente en nuevo Centro de Alto rendimiento regional

Con miras a construir un sólido futuro para el rugby chileno, la Federación Nacional, creó la iniciativa “Alto Rendimiento” bajo el alero de la World Rugby. En este contexto se han creado cuatro centros a lo largo del territorio nacional.

Los novedosos recintos estarán ubicados en la ciudad de Concepción para la zona sur, donde ya se iniciaron distintos tipos de trabajos, bajo los respectivos protocolos sanitarios y retroalimentación a distancia.

Otro de los recintos corresponde a Viña del Mar el cual está pronto a su lanzamiento y las instalaciones de Santiago que se encuentran en funcionamiento desde 2019.

Según precisaron desde la Rugby Chile, estos recintos buscan ser el núcleo del desarrollo no solo del alto rendimiento, sino de la capacitación y el crecimiento de cada una de las Asociaciones, con una especie de “mini Federación” en cada una de las zonas.

Así, los centros esperan funcionar como un lugar de formación de jugadores y profesionales del rugby, para alimentar a Selknam, los Cóndores, y futuras franquicias que se sumen al profesionalismo.

RUGBY CALLAQUÉN CAMPEONES DE ARUCO

Los representantes angelinos, sin duda, se consagraron como uno de los exponentes del rugby más fuertes del país este pasado 2019. Lo demostraron de gran manera, logrando ser campeones en calidad de invictos de la pasada versión de la Copa Aruco.

Se trata de una instancia deportiva de alta competición que congrega a los mejores equipos de la región del Biobío, entre ellos destacan Troncos, Universidad de Concepción y Mineros de Lota, destacados competidores que integran la primera división del rugby nacional.

Respecto a la creación del Centro de Alto Rendimiento a nivel regional el director técnico del “Rino” Renato Loyola precisó que “la creación de los centros de alto rendimiento es un paso que teníamos que dar como rugby chileno, es cosa de ver como al otro lado de la cordillera estas iniciativas habían dado un gran resultado, respecto al desarrollo de jugadores de cara a instancias competitivas superiores, es algo muy bueno para el desarrollo, crecimiento y el trabajo personalizado con los rugbistas”.

Sin embargo el estratega de Callaquén mantiene una mirada crítica respecto a la convocatoria, de la nómina de 34 jugadores presentada por el Centro Regional de Alto Rendimiento, donde ostentan principalmente tres nombres; Old Johns, Troncos y Mineros.

“Nos toma un poco con desazón esta convocatoria, ya que tenemos jugadores que pueden estar en esa categoría peleando un puesto a nivel de alto rendimiento. Me parece que tener una nómina tan cerrada en cuanto a los clubes afecta al desarrollo de las demás instituciones. Hay 33 jugadores entre Old Johns y Troncos. Solo uno corresponde a Mineros. Entiendo que se miró a otros clubes y solo se encontró que ese jugador de Mineros cumplía con los requerimientos. Y no solo de Callaquén hacia el Sur muchos equipos con gran nivel competitivo”.

El profesional explicó que se encuentran a la espera de recibir algún llamado por parte de la organización del centro a modo de consulta, por las promesas deportivas y estar al tanto acerca de la convocatoria.

DESDE EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO

El coordinador deportivo del CARR y también entrenador de Troncos, Juan Cruz Fleitas explicó respecto a la constitución de la actual nómina que “este año nos tuvimos que limitar debido a la pandemia a la elecciones de jugadores, sin embargo la proyección de esta iniciativa a futuro es trabajar en conjunto con todos los clubes, de hecho algo que hemos hablado es que tendremos que viajar al sur a charlar con los jugadores, entrenadores y ver los entrenamientos entre muchas otras cosas. Ese es nuestro objetivo principal. Es una gran oportunidad que hoy se está dando, tenemos que alimentarla y aprovecharla entre todos.

El coordinador deportivo explicó que también “hay que ser claro”, respecto a que ellos buscan un prototipo de jugador que pueda elevar su nivel y participar del alto rendimiento, que puedan llegar a estar en una franquicia, en el seleccionado y con el objetivo de jugar un mundial.

La idea de la constitución de estos centros es poder trabajar desde las divisiones juveniles y desde ahí proyectar un nuevo semillero para el rugby nacional, tanto masculino como femenino.

Cabe destacar que el equipo técnico del Centro de Alto Rendimiento a nivel regional está compuesto por Sebastián García (director), Juan Cruz Fleitas (coordinador deportivo), Rafael Ruiz y Rafael del Río (Coach), Óscar Herrera, Marco Saldivia y Manuel Matamala (preparadores físicos), Óscar Ramírez, Enrique Mainguyague(área médica) y Rodrigo Fuentes (manager).