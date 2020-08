Camioneros: esta semana será clave para hacer o no efectivo el mandato de paro nacional

Así, tanto Villagrán como el organizador de la cita en la capital provincial, Freddy Martínez fueron claros, al decir que antes del viernes se debe notar un avance en las promesas que el ministro del Interior hizo a los camioneros en La Moneda.

La Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur, “Fedesur”, se reunió con sus base en la provincia de Biobío, pero también por la cercanía, llegaron los representantes de Malleco, provincia de La Araucanía.



En la cita que se concretó en el kilómetro 509 de la Ruta 5 Sur, los empresarios escucharon atentamente los relatos de sus colegas e invitaron, también a los conductores, que en definitiva son las primeras víctimas antes de los atentados incendiarios.



En concreto, el mandato se mantiene, si no hay solución habrá un paro nacional, pues la Fedesur es apoyada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga y cuentan con el respaldo del gremio en todo Chile.



EL MANDATO DE PARO SIGUE



La reunión tenía tres objetivos, el primero informar los avances de las negociaciones con el gobierno, el segundo conocer más relatos sobre ataques y robos y el tercero decidir si se mantenía o no el mandato de ir a paro si no aseguran las carreteras.



En este sentido, el presidente de Fedesur, José Villagrán expuso antes sus bases de Biobío y Malleco que “aquí al gobierno se le está terminando el tiempo, se le está acabando el tiempo ¡al gobierno, no a los camioneros!, porque el gobierno no ha hecho nada para poder solucionar el problema a los ciudadanos. Nosotros los camioneros no queremos que nos arregle el problema solo a nosotros, queremos que todos los ciudadanos puedan vivir en paz”.



Agregó que “no es posible que cada vez que los camioneros lleguen a Los Ángeles tengan que tomar la decisión de pasar o no a la Región de La Araucanía en forma inmediata o decir: me quedo en Los Ángeles”.



En tanto el coordinador de la reunión y ex dirigente de los camioneros de la provincia, Fredy Martínez insistió en que pese al trabajo que se realiza a nivel local con las policías, los ataques siguen pasando.



“La verdad es que toda coordinación es poca, porque en definitiva, día a día sigue ocurriendo atentados, sigue ocurriendo hechos de violencia, quema de camiones, robos de camiones y de mercaderías en la zona sur”.



Martínez explicó que las cosas se ven complicadas y que queda poco tiempo para hacer efectivo el mandato de las bases de Fedesur: el paro.



“Yo creo que este asunto va de cabeza a una paralización, porque el presidente recibió de forma unánime el mandato para que siguiera de cerca las negociaciones con el gobierno y con muy poco plazo porque la verdad es que cada día se complica”, detalló el coordinador de la cita.



Aunque no quiso poner en la mesa el plazo final de espera, Freddy Martínez dijo a La Tribuna que “preferiría no transmitirle los plazos, pero yo le estoy diciendo que este asunto está dentro del contexto de 10 a 15 días como máximo, esto es una cosa que se está negociando minuto a minuto”.



Tras escuchar los relatos de sus colegas, explicó que “La gente está desesperada y escuchamos historias terribles y yo vi un ánimo de frenar esto a la brevedad”.



En definitiva y preocupado el dirigente detalló que “Las bases son las que presionan a los dirigentes, si en definitiva el movimiento está abajo en el gremio, en la persona que transita día a día por los lugares conflictivos”.



Sobre la insistencia del plazo, Martínez insistió en que “esos 10 a 15 días es para concretar todo lo que se ha estado negociando, pero se espera que esta semana exista claridad respecto de lo que se va a resolver, por lo tanto, esto es más rápido que 10 a 15 días”.