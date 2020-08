Ignacio Fica: “El Gobierno, efectivamente, nunca le ha dicho no al estadio de Los Ángeles”

En paralelo, los futbolistas de Los Ángeles, hombres y mujeres, en representación de sus 30 mil deportistas entregaron una carta de apoyo donde aseguran “los dirigentes del fútbol amateur hemos reaccionado con incredulidad, sorpresa y mucha preocupación al anuncio gubernamental de no continuar con el financiamiento para la construcción del estadio para los Ángeles”.



La semana pasada, el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause defendió la construcción del estadio en una intervención en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, cita donde también estaban invitados el subsecretario del Deporte, Andrés Otero y el gobernador de Biobío, Ignacio Fica.



Allí, dos cosas quedaron claras, Krause cuenta con el apoyo transversal del mundo político parlamentario, de los 5 consejeros regionales y por cierto, de las fuerzas vivas de la capital provincial. Además quedó bastante claro que el gobierno no se ha cerrado a la construcción del Estadio, ofreciendo una alternativa que necesita ser explicada.



Por lo mismo y sabiendo que existen dos posturas claras, el gobernador de Biobío, Ignacio Fica accedió a conversar con La Tribuna para aterrizar lo detallado por Otero en el Congreso y para explicar el objetivo de la mesa de trabajo que se formó allí.



ESTADIO HAY, SÍ O SÍ

El día que el Gobierno comunicó de forma errónea (eso ya ha sido reconocido por las autoridades) que se suspendía la construcción del Estadio, el programa de Política de Radio San Cristóbal, Momento Republicano, realizó un capítulo especial para poder entrevistar al alcalde Krause y entender la decisión de la ministra, Cecilia Pérez.



Así entonces, Fica comenzó explicando que: “Lo decíamos y lo conversábamos hace un tiempo atrás el tema de dejar en claro, a través de Momento Republicano que el Gobierno, efectivamente, nunca le ha dicho no al estadio de Los Ángeles”.



El máximo representante de La Moneda en la Provincia de Biobío agregó que: “Nosotros somos los primeros interesados, somos nosotros como gobierno, los que comenzamos la primera aprobación de recursos, porque si bien es cierto, primero se hizo una aprobación del proyecto, pero los que determinaron y designaron los recursos, los más de 14 mil millones de pesos, para este estadio fue en este gobierno”.



En cuanto a los conceptos usados por los defensores del estadio y que apelan a un sueño de los angelinos, que además participaron de un proceso de consultas, el gobernador dijo que eso sigue no ha sido tocado.



En este sentido detalló que “sabíamos que era un sueño que tenía la comuna de Los Ángeles, la Provincia de Biobío. Esto ha trascendido generaciones, administraciones municipales y entendíamos la importancia de este proyecto y hoy más que nunca.

LA ALTERNATIVA DE LA MONEDA



Lo primero que se supo de una alternativa para el Estadio, salió de la filtración del único diputado del distrito 21 que está contra el antiguo diseño y que no ha respaldado al alcalde de Los Ángeles, Cristóbal Urruticoechea.



Desde si silencio con la prensa, el parlamentario explicaba a un dirigente deportivo que estaba lista la idea de un estadio estándar FIFA. Esa información era correcta.

De hecho, Ignacio Fica explicó de qué se trata la propuesta presentada por Otero a los diputados de deportes reconociendo que no se trata de un tema fácil: “Ratificar la importancia del estadio de Los Ángeles para la Provincia de Biobío y allí nadie ha dicho lo contrario, el gobierno está y sigue comprometido en que obras como esta vean la ejecución y se puedan concretar”.



Así entonces, el gobernador explicó que nadie está contra la construcción del futuro estadio de Los Ángeles y dijo que la decisión de presentar alternativas a la idea original pasa por “entender la contingencia local y nacional, donde a nivel transversal se generaron recortes presupuestarios importantes y eso ha generado una merma en los proyectos que ya estaban en carpeta”.



En concreto, dijo Fica, la propuesta del Gobierno implica la construcción de un estadio estándar FIFA con pista atlética.



La particularidad de este estadio, según fue detallando, es que se parte una primera etapa de 5.000 butacas, para seguir con una segunda que llega a los 10 y cerrar la tercera etapa de 15.000.



Además, el estadio que propone Deportes, tendría pasto sintético para abaratar los costos de mantención.



Para poder entender de qué se trata, Fica presentó a La Tribuna, una batería de fotos que muestran el Estadio La Granja de Curicó terminado en las tres etapas y el Estadio de San Antonio, que está en la primera etapa.

La propuesta, presentada por Andrés Otero y aterrizada por el gobernador Fica agrega además una especie de Centro de Alto Rendimiento (CAR) que ya se ha implementado por el Programa Elige Vivir Sano.



Dicho centro deportivo abriría las puertas para todos los deportistas de la Provincia, tendría un costo de 4 mil millones de pesos y su mantención estaría en manos del Instituto Nacional del Deporte.

Pero tal como dice el titular se trata de la propuesta del gobierno, que tampoco se ha cerrado a idea del diseño original.



“Esta alternativa, que es parte de la conversación, y también de la discusión. Como también lo decía el subsecretario en su minuto, ninguna alternativa está cerrada y en eso también nos referimos a que la alternativa actual del estadio, no lo está, pero necesitamos generar las conversaciones previas respecto del tema presupuestario”.

FUTBOL AMATEUR SE CUADRA CON KRAUSE

A través de un comunicado de prensa “Los dirigentes del fútbol amateur hemos reaccionado con incredulidad, sorpresa y mucha preocupación al anuncio gubernamental de no continuar con el financiamiento para la construcción del estadio para Los Ángeles.



Por esta razón, la Asociación de Fútbol Amateur Bío Bío Los Ángeles, a través de sus 25 clubes; la Unión Comunal de futbol Rural Los Ángeles, con 65 clubes asociados; y la Liga de Fútbol Femenino, con 20 instituciones deportivas; nos hemos unido para manifestar nuestro profundo rechazo a esta medida que nos parece lamentable para el desarrollo deportivo y social de nuestra comuna.



En total representamos a más de 30.000 angelinos y angelinas que todos los fines de semana defendemos con pasión y orgullo los colores de nuestros equipos. Hoy más de 100.000 personas entre jugadores, dirigentes e hinchas nos unimos en esta causa. Hoy no tenemos otro color ni otra bandera que la de nuestra comuna.



Acá no sólo se trata de una obra cualquiera ni de un proyecto más. Acá está en juego dignificar la actividad deportiva y pensar en el futuro de las nuevas generaciones de niños y jóvenes que con el nuevo estadio podrán disfrutar del fútbol amateur, del fútbol profesional y por qué no de alguna competencia internacional en nuestra comuna.



Hoy cuando muchas instituciones están cuestionadas por falta de credibilidad, por no actuar en consecuencia a las demandas ciudadanas y por no respetar el sentir de quienes día a día desde nuestra actividad hacemos patria, creemos que es necesario revertir esta medida arbitraria y dar una señal de respeto y consideración a quienes muchas veces nos sentimos desplazados por el simple hecho de ser de regiones.



Estamos convencidos que un proyecto de esta envergadura a punto de licitarse jamás se habría detenido si se hubiera tratado de una comuna del gran Santiago. Por esta razón, nos sentimos desplazados, ignorados y pasados a llevar por esta mala decisión. Los dirigentes del fútbol amateur, somos hombres y mujeres de palabra. Personas, que a pesar de la falta de infraestructura y de la escasez de recursos, damos todo lo que está a nuestro alcance para honrar nuestros compromisos.



Hoy sentimos que en esta decisión no se respetaron los acuerdos ni las firmas. Acá no hubo el Fair Play del que tanto presumen las autoridades deportivas. Es justo también agradecer a nuestras autoridades locales por la defensa de este proyecto.



A nuestro alcalde, concejo municipal, a los parlamentarios y a todos nuestros consejeros regionales por apoyar esta causa.



También queremos agradecer de forma muy especial a la ANFA regional, que a través de su presidente Juan Jiménez nos ha manifestado su apoyo y el de sus asociados”.