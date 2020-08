Camioneros dan pie atrás y hablan de estado de alerta amenazando con actuar si les queman otra máquina

La Federación de Camioneros del SUR, FEDESUR representados por José Villagrán, Carlos Bretti y Alejo Apraiz llegaron puntuales a La Moneda, precedidos por un documento público donde presentaron sus demandas y las acciones que tomarían de no ser escuchados.



La primera sentencia de FEDESUR fue comunicada al Presidente, Sebastián Piñera, a través de una carta donde se usaba el concepto de: “bajo apercibimiento de no seguir circulando” o si prefiere bajo amenaza de paro nacional.



Al respecto, la seremi de Gobierno de Biobío, Francesca Parodi pidió poner el énfasis en el diálogo con cada uno de los actores involucrados a objeto de restablecer el Estado de Derecho en la Macro Zona Sur.



La autoridad regional también lamentó que el parlamento siga insistiendo en considerar solo a La Araucanía como territorio afectado, cuando los atentados incendiarios y la violencia se extiende desde el sur del Maule hasta Los Ríos.

En este punto, el tema para el gobierno regional en medio de las citaciones del ministro del Interior al parlamento, es hacer entender a los congresistas del país, que en la Provincia de Biobío (Mulchén y Alto Biobío) y en la de Arauco, hay tanta violencia rural como en el norte de La Araucanía.

CAMIONEROS TRAS LA REUNIÓN

La amenaza de paro bajó hasta un Estado de Alerta, siempre y cuando no se quemen más camiones, porque Villagrán ya lo anunció tras a reunión con Pérez, un camión quemado más y las cosas no serán iguales.

En palabras de Villagrán el tema es así: “Le hemos dicho al ministro que basta ya de quemas de camiones. Una quema más de un camión, nosotros vamos a reaccionar”.



Además dieron un “ultimatum”, para restablecer el Estado de Derecho: “Si no hay resultados esta semana, conversaremos con nuestros conductores y si hay que hacer una manifestación en grande, la vamos a hacer”.

José Villagrán agregó que: “los plazos ya se terminaron. Esta es una semana que vamos a estar observando cómo actúa el gobierno.Si el gobierno nada hace, los camioneros vamos a ver la fórmula cómo arreglar el problema de inseguridad que tenemos porque no podemos seguir perdiendo conductores”.