Fiscalía espera informe clave para decidir acciones por amenazas de “papito corazón” a su hija

La Fiscalía de Los Ángeles está a la espera del informe de la Policía de Investigaciones que lleva adelante la indagación iniciada luego que una niña de 14 años divulgara, por redes sociales, el audio con las amenazas de su padre para que la madre de ésta no pidiera la retención por deudas de alimentos del 10% de los fondos previsionales.

Desde el ente persecutor, se precisó que dicho informe será clave para que se resuelvan los pasos a seguir en materia procesal en un caso que alcanzó alta connotación publica a que el progenitor afirmó una posible medida judicial podría derivar en daños a personas o bienes.

La noticia se divulgó rápidamente y fue publicado en sitios web del país que utilizaron el audio que la adolescente posteó en su cuenta de Instagram, donde se escuchaban las violentas amenazas proferidas por su padre que registra domicilio en la población Basilio Muñoz.

En forma paralela a la indagatoria de la policía civil, también se decretaron medidas de protección en favor de la víctima y de su grupo familiar con el fin de evitar eventuales represalias del progenitor. Además, los integrantes de esa familia fueron derivados a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional del Biobío.

SEREMI DE LA MUJER

Al respecto, Marissa Barro, seremi de la Mujer y Equidad de Género en la Región del Biobío, afirmó que se pusieron en contacto con la madre de la niña que divulgó el audio por las redes sociales con el fin de prestarles asesoría legal y apoyo psicológico.

“Lo importante es que las mujeres sepan que no están solas y que no van a quedar en la indefensión. Lo primero es hacer la denuncia, no dejarse amedrentar y pedir apoyo”, afirmó la funcionaria.

Barra aseguró que “es un deber legal y moral pagar las pensiones de alimentos. Muchos hombres prefieren no deberle a un banco o una casa comercial pero no les importa deberle a sus hijos y sus hijas. Esto debe cambiar y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos como ministerio y como gobierno para que ello no ocurra”.

A propósito de las miles de peticiones en los tribunales de justicia – sobre 400 mil – para retener la devolución del 10% debido a las deudas por pensiones de alimentos, la seremi sostuvo que esa situación permitió visibilizar una realidad que enfrentan los niños en el país cuyos progenitores no se hacen cargo de sus pensiones.

En ese sentido, reiteró el dato: un 84% de pensiones están impagas “lo que va en perjuicio directo de los niños, niñas y adolescentes y también de las madres que se convierten en las únicas sostenedoras del hogar”.

“Es una situación que ha ocurrido toda la vida y que estamos muy contentos que se vaya visibilizado. Era muy importante que se tomara conciencia del nivel de deuda, de pensiones alimenticias impagas”, añadió la autoridad regional.

Bajo ese marco, sostuvo que se formó una mesa de trabajo entre los Ministerios de la Mujer, de Desarrollo Social y de Justicia con el Poder Judicial “para buscar una solución definitiva a esta problemática”.

La profesional hizo ver que has causas por pensiones de alimentos pueden llevar años en tramitación en que “cuesta notificar al demandado, cuesta que paguen. Incluso hay padres que son capaces de optar por a la reclusión nocturna antes de pagar”.

Marissa Barro recordó que tanto la devolución del 10% de los fondos previsionales como el otorgamiento del bono de clase media están sujetos a retenciones judiciales ordenadas por los tribunales de justicia. Por lo tanto, exhortó a hacer el trámite en el sitio web del Poder Judicial (www.pjud.cl) en la parte “Trámite Fácil” de la sección “Oficina Judicial Virtual”.