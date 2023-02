Como cada jornada, la delegada presidencial de Biobío Paulina Purrán lideró la reunión de servicios de emergencia e instituciones en relación a los incendios forestales en la provincia de Biobío, la cual se realiza en el Destacamento de Montaña 17 de Los Ángeles.

Allí la máxima autoridad dio el reporte de la situación actual en la provincia de Biobío, que se da en reuniones continuas de evaluación, así como la distribución de los recursos. Hay más de dos mil personas distribuidas a nivel provincial entre todos los equipos de emergencia, y más de 170 vehículos” detalló.

Asimismo indicó que “en Quilleco se han consumido 2100 hectáreas, dejando 12 familias afectadas. En Negrete son 600 hectáreas y no hay familias afectadas en los reportes. En Yumbel van 4 mil hectáreas, y es una de las comunas de las más afectadas, donde tenemos según los registros municipales 40 familias damnificadas”.

Purrán también indicó que “en Los Ángeles hay más de 2900 hectáreas consumidas y una vivienda afectada, la cual según los últimos informes ésta se encontraba deshabitada”.

“Mulchén es uno de los incendios más complicados, con 2900 hectáreas y 22 familias damnificadas. Igualmente, el más grande, en Nacimiento, hay 200 familias afectadas y 25 personas albergadas. Allí hay 80 brigadas, apoyo aéreo y un centenar de efectivos policiales. En la comuna ya van más de 65 mil hectáreas consumidas”, relató Purrán.

ENLACE DE GOBIERNO EN TERRENO

En tanto, el seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, comentó que “en la provincia es el reflejo del combate de incendios a nivel regional. Se han sectorificado las unidades para cada emergencia y a su vez en las comunas hay puntos de mandos con enlaces de Gobierno a través de Seremis que facilitan las gestiones en terreno. Hemos trabajado en conjunto y se tiene un mapeo bien completo de las necesidades de los recursos”.

ASEGURAN RED DE ABASTECIMIENTO

Igualmente, la seremi de Energía, Daniela Espinoza, resaltó que “estamos desplegados en toda la zona monitoreando junto a la SEC para asegurar el suministro y la calidad de esta electricidad, la cantidad de clientes sin suministro es dinámica y las brigadas están en terreno reparando las líneas dañadas”. “No hay daños en infraestructura de transmisión, ni tampoco en la cadena de suministros de combustibles”, aseguró Espinoza.

RESGUARDO POLICIAL

Óscar Bacovich, prefecto provincial de la PDI, destacó que “desde un principio hemos acudido a las zonas donde requeridas para entregar seguridad, e igualmente se han realizado operaciones importantes, con decomisos de más de 16 kilos de diferentes tipos de droga, y también esperamos dar cuenta de más diligencias en las próximas horas”.

“Quiero ser enfático en que las personas que puedan ser afectadas por hechos delictuales deben realizar la denuncia para que podamos actuar de manera oportuna, también hemos estado en evacuaciones en diferentes puntos críticos, así como detrás de delincuentes que inescrupulosamente cometen sus delitos aprovechando estas circunstancias de emergencia”.

RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Tras la reunión, el representante del Gobierno Regional, Hugo Hinostroza, dijo que “hemos estado con el gobernador regional y estará también esta semana en la provincia. Además, con el esfuerzo de la institucionalidad pública, y una aprobación unánime, se destinaron 50 mil millones a la reconstrucción. Es un monto histórico. El monto regional total del año son casi 100 mil millones, y ayer se aprobó la mitad, para llegar con estos recursos a personas de la región, por eso agradecemos el apoyo de todos los consejeros regionales para este propósito”.

EJÉRCITO EN TERRENO

Asimismo, Cristian Lauriani, comandante del Destacamento 17 Los Ángeles indicó que “queremos pedir a la gente que confíen en las instituciones, Chile es un País que sabe enfrentar la adversidad y que sabe luchar por lo que han construido, confíen en nosotros, porque lo largo de estos años de distintas catástrofes las instituciones han construido un cúmulo de experiencias para conducir operaciones de esta naturaleza”.

“Dicen que no estamos en todas partes, pero se toman medidas preventivas, a veces no nos vemos, a veces estamos con drones, con aeronaves no tripuladas, no se ve que estamos haciendo búsquedas a través de inteligencia y patrullas ocultas en los bosques, precisamente para que no seamos vistos”, destacó Lauriani.