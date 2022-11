Familias de Laja recibieron su esperado título de dominio para ser dueños de una propiedad

“Recibir mi título de dominio, es todo. Con esto se me solucionan muchos problemas, porque yo he sufrido mucho en mi vida y esto era lo único que me faltaba para ser feliz”, fueron parte de las declaraciones de José Salinas de la comuna de Laja.

Con estas palabras, expresó su felicidad al recibir esta importante documentación que lo acredita como dueño de su propiedad y que le permitirá postular a diferentes subsidios y beneficios del Estado, del Gobierno y de los municipios en materia de vivienda.

Así como él, Virginia Vásquez González –quien también recibió su título de dominio en la ceremonia organizada por la Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío y el municipio de Laja- reconoció que lloró de contenta cuando le dijeron que su trámite de regularización había terminado exitosamente. “Yo sabía que lo iba a lograr, porque no tenía dónde vivir y estaba arrendando”.

Al escuchar estos testimonios, el seremi de Bienes Nacionales de la región del Biobío, Genaro Donoso Bascuñán, aseguró que este hito “marca un antes y un después en la vida de muchas familias chilenas, porque tener la certeza jurídica de que son propietarios del lugar donde viven, les entrega una tranquilidad que a lo mejor antes no existía”.

Por lo mismo –continuó- esta actividad “se enmarca dentro del Plan de Emergencia Habitacional que ha impulsado el Presidente Gabriel Boric Font, puesto que, gracias al programa de regularización de dominio, podemos entregar la llave para lo que podría ser una futura vivienda”.

En esa misma línea, el seremi contó que desde que asumió el cargo, se han transferido cincolotes para la construcción de proyectos habitacionales de Serviu, beneficiando así a cerca de 700 familias de la región.

Hoy, aseguró el alcalde de Laja, Roberto Quintana Inostroza, “nuestra comuna se ve engrandecida. Esto es digno de celebrar, porque desde hoy, nuestros vecinos pueden dormir más tranquilos al ver cumplido el sueño de tener un terreno a su nombre”, concluyó.

En esta ceremonia en la que se 25 familias de Laja recibieron su título de dominio, acompañaron al seremi y al alcalde, la diputada Flor Weisse Novoa, la seremi de Deporte Andrea Saldaña León, y el concejal de la comuna, Fredy Castro Flores.