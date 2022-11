Familias de Yumbel recibieron su título de dominio para postular a una vivienda

“En este momento, me siento dueña y señora…¡patrona de fundo! Hoy, heredo las tierras de mis abuelos. De mi padre la verdad, que falleció el 2012. No es mucho, pero son tierras que representan historia y eso es lo que nosotros tenemos que luchar por conservar”. Con estas palabras, Ingrid Escobar Pincheira –del sector Curipidén de Yumbel- graficó perfectamente que el título de dominio no es sólo un frío trámite administrativo, sino que una gestión que permite resguardar tradiciones y cariños familiares que enriquecen el alma.

Ingrid, fue la primera de sus hermanos que, en el 2018, se propuso comenzar con las gestiones de regularización de propiedad. Y –continuó- “nos encontramos con que no había un rol, no había nada. Tuvimos que buscar antecedentes de hace más de 100 años. Me costó, pero ¡nada es imposible!”.

Al entregar su testimonio durante la ceremonia donde 17 familias de Yumbel, recibieron su título de dominio, Ingrid recalcó que este documento “nos abre puertas para postular a proyectos y sentir que de verdad es una lucha que se debe hacer”, concluyó.

En ese contexto, el Seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío, Genaro Donoso Bascuñán, enfatizó que “tal como lo dijo Ingrid, su familia ha estado toda la vida vinculada a ese terreno y, hoy, con el título de dominio en mano, tendrán la certeza jurídica de ser propietarios del lugar donde han vivido por más de 100 años”.

Y no sólo eso –explicó el Seremi- “junto con abrirles las puertas a un sinfín de beneficios que entregan los diferentes servicios del Estado, estamos fortaleciendo, en parte, el Programa de Emergencia Habitacional que ha impulsado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font. Por eso, estamos comprometidos a estar en terreno, conociendo de primera fuente, las necesidades de la comunidad”.

En esa misma línea, el Alcalde de Yumbel, José Sáez Vinet, se alegró de ver a “muchos vecinos adultos mayores que hoy están viendo plasmado su anhelo. Me pone muy feliz que puedan tener un espacio y que puedan decir: ¡Esto es mío! Lo esperaron por muchos años, pero hoy es un sueño que se hace realidad”.

Así, tras la ceremonia, el Seremi y el Alcalde, acompañados del Consejero Regional Roberts Córdova Bustos, del Concejal Juan Godoy Rivera, y de los representantes de la Delegada Presidencial Provincial del Biobío, Felipe Sánchez, y de la Diputada Karen Medina Vásquez, se dirigieron a calle Goycolea N°786 donde la Seremía de Bienes Nacionales hizo entrega del inmueble fiscal que permitirá llevar a cabo el proyecto de ampliación de la sede comunal de adultos mayores de Yumbel; espacio que les dará la posibilidad de contar con acceso universales en todo el recinto y con espacios para el desarrollo de diferentes actividades para la comunidad.