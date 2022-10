Cuatro nuevas empresas reciben sello 40 horas en Biobío

Con la presencia del Subsecretario del Trabajo, Giorgio Boccardo Bosoni; la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Sandra Quintana Rodríguez; el Seremi de Hacienda, Sebastián Rivera Yáñez; trabajadores y empresarios, se efectúo en Concepción la entrega del Certificado Sello 40 Horas a 4 nuevas empresas que han implementado la medida de reducción de la jornada laboral a 40 horas o menos.

“Las mejoras para los trabajadores han sido significativas, tienen más tiempo libre para compartir con sus familias, pero también han sido capaces de ir reorganizándose para no ver afectada su productividad. Como Gobierno reconocemos el trabajo de estas empresas que, voluntariamente y en dialogo, han decidido avanzar en la implementación de las 40 horas. Ahora esperamos prontamente avanzar en el Parlamento para concretar esta norma y que pueda beneficiar todos las y los trabajadores del país”, contó el subsecretario Boccardo.

Por su parte, la Seremi Sandra Quintana, sostuvo que “efectivamente, hemos conseguido que en las tres provincias ya existan empresas certificadas, algo que nos tiene muy conformes, ya que vemos que las empresas se han ido inscribiendo, sumando ya, a nivel país, más de mil. Para este proceso, contamos además con la asesoría y apoyo de la Dirección del Trabajo y SENCE”.

“Más que en lo laboral, la mejora es emocional y se agradece, ya que uno tiene hijos y ahora tenemos más tiempo. Se nota una evolución en el estado anímico de los trabajadores, ya que ahora podemos hacer otras cosas”, contó Bárbara Peña, trabadora de la empresa Lavín Fire Protection.

“Cada cierto tiempo en la empresa aplicamos encuestas, donde los trabajadores se manifestaban por incrementar el sueldo u otorgar más tiempo. Los resultados fueron contundentes: más tiempo. Por lo cual siempre trabajamos menos y lo hicimos por convicción, ya que creemos que esto era lo más saludable para nuestros trabajadores. Ahora estamos pensando en reducir aún más la jornada laboral, algo que se puede lograr trabajando en equipo”, narró Raúl Marín, Gerente General de LIEM Ingeniería.

Para postular y obtener el Sello 40 Horas, las compañías deben cumplir con requisitos como tener contratado, conforme a la normativa del Código del Trabajo, a lo menos al 80% de los trabajadores y trabajadoras con una jornada ordinaria que no supere las 40 horas y que no sea menor a 30 horas semanales; no haber sido condenada por vulneración a los derechos fundamentales; y, estar al día en el pago de las obligaciones previsionales de sus trabajadoras y trabajadores.