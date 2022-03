Exigen que Saltos del Laja se establezca como comuna independiente en Biobío

Con el eventual cambio, los recursos destinados al sector podrían ser invertidos en Saltos del Laja en base a lo que representantes que habiten la zona, en un diálogo con los vecinos, definan que como prioritario.

Voceros del Movimiento Saltos del Laja Comuna y de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja dijeron que la falta de una administración propia, con representantes del sector que comprendan los problemas que viven sus habitantes día a día, ha derivado en los problemas de vialidad y seguridad que consideran no han sido resueltos por las administraciones de los tres municipios que cuentan con jurisdicción del sector. Así de dejó en evidencia durante una manifestación organizada para exigir que Saltos del Laja sea comuna, llevada a cabo el sábado 26 de marzo pasado.

El presidente del Movimiento Saltos del Laja Comuna, Juan Carlos Muñoz Gavilán, explicó a diario La Tribuna que “nos sentimos abandonados, yo soy pequeño locatario del sector y hace años que ninguno de los tres municipios; Cabrero, Los Ángeles ni Yumbel; han cumplido sus promesas y estamos cansados de esto. Este año fue la gota que rebalsó el vaso por el caos que se produjo este año, por los problemas con los estacionamientos, la basura que estaba tirada por todos lados o los robos a los vehículos, que demostraron que esto se ha transformado en tierra de nadie”. El vocero del movimiento social indicó que “nosotros como residentes de Saltos del Laja y locatarios comerciales decidimos decir basta y trabajar en este proyecto, que es ser comuna independiente en el futuro”. Muñoz expresó con tono enérgico que “desde todos los municipios u organizaciones gubernamentales no han trabajado con la gente, no vienen a terreno y se nos imponen las cosas, por ejemplo, pusieron basureros que no cumplen el objetivo para el que deberían servir y todo lo que se hace por parte de los las diferentes administraciones se hace entre cuatro paredes, sin consultarle a la ciudadanía y hoy queremos decidir nuestro futuro, porque los dirigentes han fracasado y no han cumplido sus promesas”.

MOVIMIENTO BUSCA ENTREGAR MAYOR ORGANIZACIÓN Y RECURSOS

Juan Carlos Muñoz explicó que “nosotros como saltolajinos queremos conversar con el gobernador para encargar una mesa de trabajo compuesta por nosotros, los que vivimos y tenemos problemas en la zona día a día y que él nos entregue los recursos para que nosotros, a través de nuestras instituciones, podamos distribuir estos recursos, entregarlos donde más se necesiten y darle la prioridad que nosotros como ciudadanos de este sector estimamos que es conveniente”.

Posterior a este trabajo, el presidente del movimiento Saltos del Laja Comuna indicó que “trabajaremos en un mapa que establezca nuestra jurisdicción, organizaremos nuestro propio municipio, con nuestro alcalde o alcaldesa y concejales, lo que sería maravilloso, los recursos que genere Saltos del Laja quedarían para las personas que lo necesitan realmente y para lo que realmente es prioritario, el municipio generaría empleos para la población, porque ni uno de los otros municipios se preocupa de la cesantía que podrían paliar con esa medida en Saltos del Laja”.

El vocero de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja, José Sanzana, quien se sumó al movimiento ciudadano, en conversación con diario La Tribuna, manifestó que “este movimiento nace por un sentido de pertenencia, porque la gente de los Saltos del Laja es efectivamente de Saltos del Laja, no es de Los Ángeles ni de Cabrero, nos da lo mismo vivir separados por un puente con nuestros vecinos, todos nos consideramos habitantes de Saltos del Laja, y esa visión se hizo evidente en la pandemia, cuando nos separaron políticamente”. Sanzana explicó que “en base a esa división nació el movimiento Saltos del Laja Comuna, debido a todas las problemáticas que venían viviéndose durante el último tiempo y en base a eso la Cámara de Turismo y las juntas de vecinos empezaron a tomar fuerza a través de este movimiento, que hoy recién está partiendo, pero que quiere comenzar fuerte y golpeando la mesa, porque ya llevamos bastantes años manifestando una serie de reclamos, como la sustentabilidad del recurso que es la cascada, las acciones ciudadanas relacionadas a la comunidad, la falta de implementación en el tema de salud o seguridad ciudadana”. Como ejemplo de esta última problemática, José Sanzana indicó que “un Carabinero no puede pasar del puente al otro lado a detener a un ladrón, porque son jurisdicciones distintas. En el caso de las ambulancias o en caso de muerte de alguien en los Saltos del Laja, la ambulancia que hay que llamar depende del lado de donde lo saquen, entonces son muchas dificultades”.

LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL COMERCIO DEBIDO A LA SITUACIÓN El representante de la Cámara de Turismo de Saltos del Laja agregó que “lo que buscamos es el manejo integral de Saltos del Laja, y para eso se le hizo un llamado al gobernador, para que se haga presente y busquemos soluciones en conjunto, pero también se golpeó la mesa y se hizo una denuncia en Contraloría por el Movimiento Saltos del Laja Comuna, para ver cómo resguardamos la cascada, el comercio, dónde ponemos los límites del comercio o quién se preocupa de la limpieza de la cascada, son un conjunto de problemas de administración, como por ejemplo evitar que el comercio ambulante se tome el Salto del Laja, un conjunto de medidas que hay que tomar que no se han tomado”. Sanzana explicó que “ser comuna nos daría a los comerciantes la libertad para generar una visión integrada de Saltos del Laja, que se respete esta visión y que en términos comerciales podamos proyectarnos como un destino turístico en un conjunto, sin divisiones por sectores de Cabrero, Los Ángeles y Yumbel”.