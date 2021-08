Incierto panorama para el emprendimiento preocupa a dirigentes del rubro en Biobío

Entre los factores que han afectado a las pymes de Biobío uno de los principales son las cuarentenas a las que ha empujado el coronavirus y que ha frenado sus actividades económicas.

Distintos dirigentes de asociaciones que defienden a la pequeña y mediana empresa de Biobío dicen que la centralización de las industrias productivas y el negativo impacto económico de la pandemia del Covid-19, proyectan un escenario adverso para el emprendimiento, que requiere de mecanismos para impulsar a las pymes a través de una redefinición de este tipo de industrias.

Según la Multigremial Nacional de Emprendedores, “los emprendedores y las MiPymes de la región del Biobío se han visto muy afectados por los hechos de violencia que afectan a la provincia de Arauco”. En los últimos años se han registrado más de 800 ataques en la Macrozona Sur. Y según declaraciones de la Multigremial, “sin paz no habrá proceso de reactivación económica posible”.

Desde la agrupación de emprendedores dicen que, “cada atentado y cada incendio que sufren nuestros gremios no solo es pérdida de cosas materiales, sino que también representa acabar con la inversión de toda una vida de un emprendedor”.

Además, la asociación de gremios considera que “los efectos del estallido social y las cuarentenas han sido muy perjudiciales para los sectores del comercio, hotelería turismo y gastronomía”.

ESTADO ACTUAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE BIOBÍO

Según datos de la Multigremial, hoy existen “110 mil pymes que quebraron en el país, mientras que otras 300 mil han disminuido sus ventas entre un 60 y un 80%, lo que deja un panorama desolador para el mundo de los emprendedores”.

Particularmente en la región del Biobío, el Bono Pyme “ha sido solicitado por más de 37 mil pequeños comercios”, y desde el colectivo creen que esto “en parte, podría ayudar a otorgarles liquidez a los rubros más golpeados”.

Respecto a las proyecciones del sector en el futuro, la Multigremial Nacional de Emprendedores dice que “valora el proceso de reapertura que inició el gobierno con miembros de la sociedad civil, en donde los gremios pymes han tenido una participación relevante al mostrar la realidad de cada uno de ellos”.

Si bien ven con preocupación la posible llegada de una nueva variante del Covid durante el mes de septiembre que podría hacer retroceder a la región, creen que “es importante que aprendamos a convivir con la pandemia, en donde tenemos que equilibrar lo sanitario con lo económico, para que las pymes sigan generando empleo y así evitar mayores quiebras para no seguir perdiendo puestos de trabajo”.

Desde Pymemad Biobío, asociación gremial vocera de las pequeñas y medianas empresas madereras de la región, el presidente, Michel Esquerré dice que “las madereras están muy mal, no hay seguridad de abastecimiento”.

Según el vocero de Pymemad Biobío, el problema del emprendimiento en la región y el país se debería a la concentración de las actividades económicas del país. “Muchos emprendimientos son informales, pero hay que generar un sistema que los reconozca”.

Uno de los problemas basales según Esquerré, es la propia definición de lo que es una Pyme y cómo se regulan en el sistema chileno. “Una pyme es algo que vende menos de 100.000 UF. Pero aunque vendiera esa cantidad algunas pymes siguen sin ser iguales a una gran empresa que venda más de 100.000 UF”.

Michel Esquerré cree que hasta que no se defina “qué es una pyme en cada sector, no se podrá desconcentrar la economía para impulsar a la pequeña y mediana empresa en Biobío ni en Chile”. También critica el hecho de que no haya un plan estatal para pymes.

EMPRENDIMIENTO ARTÍSTICO EN LOS ÁNGELES

Conny Asfura es una artista angelina que ha tratado de impulsar su propio emprendimiento, que ha formado ligando su área de interés académico a los productos que vende. Según la creadora artística “el emprendimiento está mejor hoy, pero las mujeres están sub representadas en el arte y el emprendimiento en general”. También considera que el emprendimiento estuvo “inactivo durante mucho tiempo en Los Ángeles”.

Asfura cuenta que la pandemia incentivó a su madre a comenzar un emprendimiento de comida, para poder sustentar sus gastos. Y ella ha hecho lo mismo con el arte. “Ha sido una buena instancia para crecer”, cuenta.