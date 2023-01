La temporada del tenis de mesa comenzó de buena forma para los angelinos

El gimnasio del Liceo San Felipe de Arauco fue la sede del Primer Abierto de Tenis de Mesa en la región del Biobío. La competencia estuvo organizada por el Club de Tenis de Mesa de dicha localidad, la Municipalidad y Corporación de Deportes de Arauco.

Allí, el pequeño “Gigante” Mateo Iglesias estuvo intratable siendo campeón en las categorías sub 11, sub 13 y sub 15. A su vez también destacaron, Fabián Fuentes quien fue vice campeón y Priscila Ramírez quien alcanzó la tercera posición.

Cabe recordar que el 11 y 12 de marzo de este año se disputará el selectivo para definir la selección chilena de menores, en donde Mateo y Fabián tienen muchas opciones de llegar al Team Chile.

El “Open Tour de Tenis de Mesa de Verano de la Región del Biobío” sigue este fin de semana en Quillón. El viernes 13 de enero serán las pruebas de equipos sub 18 y sub 23: el sábado 14, las categorías sub 9, sub 11, sub 13 y sub 15. Concluyendo con la versión número 25 del Open de Los Ángeles que considera para el viernes 20 de enero las pruebas de dobles sub 11, sub 13, sub 15, sub 18. Para el sábado 21 máster 35 y 49, máster 50 y más, sub 19 y todo competidor. Por último el domingo 22 se disputarán las categorías sub 9, sub 11, sub 13 y sub 15.

ASOCIACIÓN DEL TENIS DE MESA LOCAL TUVO SU PRIMERA ASAMBLEA

Por otro lado, una fructífera asamblea general se efectuó recientemente en el Salón Vip del Polideportivo y que contó con la asistencia de todos los clubes. En ella además, se confeccionó el Plan Anual de Actividades 2023.

En este sentido Roberto Morales Inostroza, presidente de la agrupación informó que “serán más de 50 los jugadores y jugadoras que representarán a la ‘armada’ angelina en los campeonatos federados. Además, se está postulando a un curso de árbitro que tiene como finalidad poder realizar eventos relevantes en el Polideportivo Municipal y una capacitación de entrenadores para desarrollar un trabajo formativo relevante en la provincia”.

Finalmente indico que, en el mes de noviembre se reunió con Wladimir Araya, presidente de la Federación Chilena de Tenis de Mesa para exponerle varios temas para la proyección del tenis provincial, mostrándose abierto a poder desarrollarlos. “En diciembre me reuní con el alcalde, Esteban Krause quien me manifestó la mejor disposición para que logremos volver a posicionar a Los Ángeles como capital de tenis de mesa nacional”.