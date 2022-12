Confirmado: El Campeonato de la Segunda División Profesional se iniciará el 26 de febrero

Definitivo, ya hay inicio para el Campeonato de la Segunda División Profesional y ésta será mucho antes de lo presupuestado, el 26 de febrero.

Así quedó ratificado en la reunión sostenida entre personeros de la ANFP y representantes de la Segunda Profesional.

Lo otro que quedó ratificado es el número de los clubes que serán partícipe de este Campeonato 2023, 14 en total, dejando fuera a los posibles dos invitados.

En cuanto a las bases, estas fueron aprobadas de la siguiente manera: Campeonato Sub 25; 3 excepciones Sub 26; 5 jugadores libres de edad chilenos; un extranjero libre de edad; un extranjero Sub 23 y un extranjero Sub 20 que tenga formación en fútbol joven chileno por 2 años.

Será un solo ascenso a la Primera B y dos descensos a la Tercera A.