El tenimesista Mateo Iglesias resulta bicampeón en Negrete

Con total éxito concluyó el Primer Abierto de Tenis de Mesa realizado en la comuna de Negrete, evento deportivo que es organizado por la Asociación Deportiva de Los Ángeles y que contó con el patrocinio de la municipalidad de Negrete y el Instituto Nacional de Deportes.

A este torneo llegaron delegaciones de Santa Fe, Antuco, Nacimiento, Angol, Los Ángeles y Negrete.

En el desarrollo del Abierto se vivieron intensos partidos en el gimnasio municipal de Negrete. Allí, destacó con luces propias, el pequeño Mateo Iglesias de 10 años al ganar la categoría Sub 11 y Sub 13.

De la misma manera, destacó Sebastián Palma que triunfo en Sub 15, Sub 19 y en Todo Competidor, y Millaray Ovando que fue campeona Sub 15, Sub 19 y Todo Competidor.

Según lo indicado por Roberto Morales técnico de tenis de mesa y responsable del torneo, éste fue de un altísimo nivel lo que demuestra, dijo, el buen trabajo que se está llevando a cabo en esta disciplina deportiva a nivel provincial y regional.