La Roja cerró su año con un empate ante Eslovaquia

La Selección chilena dirigida técnicamente por Eduardo “Toto” Berizzo cerró el año sin conocer el triunfo desde que el argentino llegara a hacerse cargo de La Roja, tras el fracaso por la no clasificación al Mundial de Qatar. En su último partido ante Eslovaquia, sumó solo una igualdad a cero, que deja a ahora al representativo chileno en compás de espera hasta el inicio de las próximas clasificatorias al Mundial del 2026.

Fue un encuentro con pocas opciones de gol, en el primer tiempo ambas selecciones buscaron sus opciones de ponerse en ventaja, pero ninguno logró concretar y se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En la segunda fracción, Chile tuvo más posesión del balón pero careció de finiquito, una deuda que sigue pendiente en la Selección chilena.

Los resultados de Eduardo Berizzo al mando de la Selección Chilena: 0-2 vs Corea del Sur, 0-2 vs Túnez, 0-0 vs Ghana, 0-2 vs Marruecos, 2-2 vs Qatar, 0-1 vs Polonia y 0-0 vs Eslovaquia