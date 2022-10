SIFUP: “Sin límite de edad para la Segunda División Profesional es nuestra prioridad, pero debe existir un compromiso financiero”

Hace dos semanas que el Campeonato de la Segunda División Profesional llegó a su fin. Fueron solo cinco meses de competencia y pasarán otro periodo similar para que se inicie la temporada 2023. Meses llenos de incertumbre para cada uno de los clubes de esta, vilipendiada, tercera categoría profesional del fútbol chileno.

Sobre las proyecciones y salvaguardando los derechos de sus asociados, el presidente del Sindicato de futbolistas profesionales, Gamadiel García, en entrevista exclusiva con “Tribuna Deportiva”, se refirió abiertamente sobre el futuro de esta División y las condiciones en que se encuentra actualmente.

García ahondó en los inicios de esta categoría, las responsabilidades de la ANFP, las mezquindades del consejo de presidentes en materia económica hacia la tercera categoría y las falencias de las Sociedades Anónimas.

ORIGENES

Lo primero que hay que dejar en claro, dijo, es que la División nació como una categoría filial para que los equipos profesionales pudiesen foguear s sus jóvenes jugadores, pero con el correr del tiempo fue mutando hasta tener una División como la que se conoce hoy en día con sus variadas falencias.

La categoría nace oficialmente el martes 22 de noviembre de 2011, luego de una propuesta aprobada en el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANP).

La idea básica era tener dentro de su competencia a seis clubes provenientes de la ANFA y seis clubes filiales de su misma asociación, de los cuales uno descendía a Tercera División y otro ascendía como campeón a la Primera B 2013. (una división que los clubes no tienen derecho a participación alguna en el Consejo de Presidentes)

PEOYECCIÓN PARA EL 2023

El timonel del SIFUP, señaló que la idea de su organización, en beneficio de sus asociados, es dejar abierta la edad para esta División, esa es la prioridad.

Sin embargo mientras no se resuelva el tema financiero y se cree una normativa clara de que los compromisos económicos de cada plantilla se cumplan, esa finalidad no tiene sustento. “Liberar de edad a esta División es la prioridad, pero nos topamos con el problema, que esta División no recibe financiamiento por lo tanto, liberar para genera precariedad no es nuestra intención”, aseguró.

Sobre el tema, agregó: “imagínate lo que puede acontecer si esta División queda libre de edad, cuáles serían las dificultades económicas si se contrataran jugadores de mayor edad y que vienen de una división superior Es lógico que van a cobrar más, por lo tanto, si los clubes de la Segunda no tienen recursos para cumplir sus promesas económicas, es lógico que dicha medida va a generar un problema en la División, no cumpliéndose el objetivo. Recuerden, si un equipo de la Primera A y Primera B no cumplen con el pago de las remuneraciones, existe una herramienta legal, el Sindicato puede retener el pago de los derechos de televisación, pero en la Segunda División Profesional ésta no existe”, concluyó.

SE NECESITA UNA NORMATIVA LEGAL

Como SIFUP, puntualizó el ex jugador profesional, se está a la espera de conocer quien en definitiva será el presidente de la ANFP, elección que se resolverá el próximo 8 de Noviembre. “Primero, debemos saber quién será el nuevo presidente de la ANFP y una vez que ello esté zanjado se deberá trabajar en los lineamientos de lo que será la Segunda División Profesional, para la nueva temporada”.

Gamadiel García recordó que todos los años a inicio de temporada se debe abordar permanentemente los temas contractuales de la Segunda División Profesional con sus timoneles.

“El gran conflicto que se genera habitualmente es que algunos presidentes se ponen creativos e inventan temas en las reuniones cuando ya todos habíamos llegado a un acuerdo y eso genera que muchas veces que el Campeonato no se inicie en la fecha establecida”, reclamó.

Una vez que se tengan las normas y parámetros establecidos y de común acuerdo, con todos los actores como, el aspecto financiero, garantías y desarrollo competitivo, se podrá finalmente, llevar a cabo el Campeonato de la Segunda División Profesional sin límites de edad, “de lo contrario como SIFUP deberemos usar nuestras herramientas para salvaguardar los intereses de nuestros asociados”, precisó García.

Con respecto a las sociedades Anónimas, García cuestionó el hecho de que el fútbol lo quieran convertir solo en una empresa que busca la mayor rentabilidad posible, sin preocuparse ni entender que el balompié es un deporte, donde lo social, sus hinchas deben jugar un rol preponderante.

En el caso de Deportes Iberia, dijo que es manejado por una Sociedad Anónima cerrada, impidiendo la participación a los hinchas a través de una Corporación, refleja lo equivocado que están las sociedades anónimas en el fútbol profesional – “Si Iberia optó por constituirse en sociedad anónima cerrada, no espere ayuda porque ellos mismos cerraron las puertas”.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA ANFP

El próximo 8 de noviembre se realizará la elección de quien será el nuevo timonel de la ANFP. Pablo Milad y Lorenzo Antillo, uno de los dos será la cabecera del fútbol profesional chileno.

Una vez que se esclarezca aquello, recién se buscará conformar una mesa tripartita para sostener los lineamientos de la Segunda División Profesional.

INSEGURIDAD EN EL FUTBOL PROFESIONAL

El tema de la inseguridad en el fútbol chileno no es nueva, y así lo hizo saber el dirigente del SIFUP. “Esto siempre lo he dicho y no es nuevo, en el año 2019 nos reunimos junto al Ministerio del Interior, Ministerio del trabajo, con carabineros, Estadio Seguro, Anfp para pedir mayor seguridad en los estadios y ¿qué ocurrió?, que todos nos prometieron seguridad y resulta que el Campeonato concluyó porque no la hubo”, recordó García.

Añadió que esto es de larga data – “dijimos, en la mesa de la Cámara de Diputados, que el fútbol profesional debe tener protocolos, reglamentos claros, normativas que permitan castigar severamente a aquel equipo que no cumpla con las características ya señaladas e implementar también todos los sistemas de seguridad como cámaras, torniquetes, para los estadios del fútbol chileno, si esto no ocurre y no hay un protocolo, ni reglamentos y castigos ejemplificadores para el próximo campeonato, éste no debiese comenzar”.

La postura del Sindicato de futbolistas profesionales se ha comunicado a todos los capitanes, delegados de los clubes a lo largo del país, puntualizó García.

EN FAVOR DE UNA INTERVENCION EN EL FUTBOL CHILENO

Ante la consulta sobre la necesidad de una intervención del fútbol chileno, el máximo represente de los jugadores profesionales, se mostró a favor – “Por supuesto, totalmente de acuerdo, considerando que los presidentes no se pueden poner de acuerdo para un bien en común porque siempre están las mezquindades, tirar agua para su propio molino es lo que permanentemente se ha vivido en el balompié chileno, por ello y por otras razones más, se hace necesario una intervención.”