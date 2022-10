Mundial de tenis tendrá a la angelina Consuelo Alarcón como representante chilena

La joven tenista angelina, Consuelo Alarcón vivirá su primera cita intercontinental, representando junto a otras jugadoras a Chile.

El torneo reunirá a los 16 países: Argentina, Australia, Chile, Colombia, República Checa, Egipto, Alemania, México, Japón, Serbia, Tailandia, Suiza, Túnez, Turquía y Estados Unidos, además de España.

En diálogo con Tribuna Deportiva, la tenista angelina no escondió su emoción por representar a nuestro país en un Mundial. “Estoy ansiosa, quiero que llegue pronto el día, quiero conocer in situ a mis rivales, me han dicho que es muy alto el nivel allá. Es una gran oportunidad para seguir creciendo personal y deportivamente en mi carrera”, sostuvo Alarcón.

Cabe recordar que el joven equipo nacional sub 16 logró su clasificación al Mundial de la categoría, conocido como Billie Jean King Jr luego de superar a Colombia por 2-0 en la quinta jornada del Grupo B del Sudamericano de la categoría, en el que Consuelo tuvo participación.

Según lo explicado por la propia tenista local, como equipo viajan el 26 de octubre. “La idea es llegar unos días antes para conocer la superficie, rivales y entrenar con tiempo”.

SU FUTURO

Si bien tiene 15 años, Consuelo Alarcón, tiene claro que el tenis, es hoy para ella, un deporte que le apasiona y que los diversos triunfos conseguidos a nivel nacional, demuestran claramente, que tiene aptitudes para ello. No obstante, sabe que su prioridad principal es terminar sus estudios, sacar un título, luego puede venir una dedicación exclusiva al tenis e intentar profesionalizar su carrera. “Mi objetivo presente es terminar mis estudios, sacar una profesión y en el camino ir viendo si el tenis será mi único camino profesional, no sé qué pueda pasar en el camino, por ahora solo me enfoco en llegar a lo más alto de mi categoría”.