Las claves para practicar un andinismo seguro en Chile

El andinismo es un deporte que consiste en la ascensión a Los Andes y a otras montañas altas, el cual es practicado por expertos en la materia y también por aficionados que disfrutan de la experiencia que entrega la naturaleza. No obstante, incluso los más experimentados excursionistas deben de ser precavidos a la hora de aventurarse en las alturas, puesto que los riesgos que conlleva son más que considerables.

Sin ir más lejos, este lunes un grupo de tres personas protagonizó un accidentado ascenso al volcán Mocho Choshuenco, ubicado en la provincia de Valdivia, región de Los Ríos, donde Ignacio Vásquez, de 32 años, falleció producto de una caída. Sus acompañantes, Annette Jequier, de 25 años, y Cristóbal Hermosilla, de 35 años, no sufrieron heridas mortales, pero se mantienen internados en el Hospital Base de Valdivia para su recuperación.

Casos como estos no son hechos aislados, ya que durante este domingo 09 de octubre, se registraron otros dos accidentes al interior del Parque Nacional Laguna del Laja. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas fatales entre los excursionistas que llegaron hasta el volcán Antuco.

Al respecto, el director regional de Conaf Biobío, Rodrigo Jara, señaló que: “A cada visitante que ingresa al lugar, nuestro personal guardaparque entrega una serie de normas y recomendaciones, principalmente apuntando a la seguridad de las personas, de modo que la experiencia de visitación sea lo más agradable posible”.

“Es por eso que es imprescindible que quienes nos visiten extremen los cuidados cuando realicen recorridos por los senderos, y redoblar aún más el autocuidado cuando suban hacia senderos de complejidad, así como también a aquellas personas que quieran realizar ascensos a la cumbre del volcán Antuco y como también de Sierra Velluda”, agregó el directivo.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES DE UN EXPERTO

El equipo de prensa de diario La Tribuna se contactó con Jorge Rubilar, guía de montaña local de la comuna de Antuco y dueño de la empresa Cardinal Adventure, para conocer detalles acerca de la preparación que todo excursionista, ya sea experimentado o novato, debe realizar antes de ascender a cualquier cumbre.

“Hay que tener varias consideraciones a la hora de realizar actividad de montaña (…) Planificar es súper importante a la hora de realizar cualquier actividad al aire libre. Conocer los horarios de entrada y salida del lugar que vamos a visitar, las condiciones meteorológicas, las condiciones de ruta, de terreno. No es lo mismo hacer una actividad invernal que hacer una actividad en verano”, detalló el experto.

Además, expresó que es bueno mantener una instrucción previa antes de aventurarse en un lugar nuevo, sin dejar de considerar el aviso a las instituciones. “Es importante conocer un poco de cartografía para poder estar orientado e ir por el lugar correcto (…) Pero lo más fundamental es dar aviso de nuestra actividad a las unidades, en este caso en el volcán Antuco es al Parque Nacional Laguna del Laja, Conaf, Socorro Andino, tenencia Antuco. De esta manera ellos saben en qué lugar y dónde nos encontramos realizando nuestras actividades”, contó Rubilar.

En cuanto al equipamiento primordial, “las personas que desarrollamos actividades debemos llevar el equipo completo de montaña, llevar ropa adecuada, una radio, un botiquín, cuerdas auxiliares, GPS y linterna. Hay muchos riesgos a la hora de hacer esta actividad, pero con una buena planificación y un buen equipamiento los podemos disminuir bastante”.

Algo en lo que hizo hincapié el experto, es uno de los errores que pueden cometer hasta los más experimentados. “Lo más común es el exceso de confianza, lo que se complementa al no llevar el equipo adecuado o al no conocer el terreno donde estamos desarrollando nuestra actividad. Así que lo más importante es tener la experiencia y no pecar en el exceso de confianza”, vociferó.

LA BELLEZA DEL ANDINISMO

A pesar de los riesgos intrínsecos que conlleva este deporte es practicado por miles de personas, a raíz de lo beneficioso que puede llegar a ser tanto para el cuerpo como la mente.

“Lo hermoso de practicar montañismo y este tipo de deportes es la perseverancia, el esfuerzo, el trabajo en equipo que conlleva lograr alcanzar una cumbre o visitar algún lugar. El estar en contacto con la naturaleza es súper importante hoy en día para tener una buena salud mental, ayuda mucho a liberar el estrés y a conocerse mejor. En la montaña muchas veces conocemos hasta dónde llegan nuestros límites, qué capacidad tenemos de trabajar en equipo. Pero, a pesar de todo, siempre el llamado es ser responsable a la hora de ir a cualquier actividad al aire libre”, concluyó Jorge Rubilar, guía de montaña local de la comuna de Antuco.

