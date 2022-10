Cubla se corona campeón del sur de Chile

El balonmano a nivel local sigue demostrando su crecimiento. Ahora la selección adulta del Club de Balonmano de Los Ángeles se proclamó campeón del sur de Chile, tras vencer en una disputada final a su clásico rival Vieux Gaulois de Concepción. El marcador se inclinó para las angelinas por 36 a 24 en el gimnasio Polideportivo Parque Tumbes de Talcahuano.

Fue un año de una intensa competencia en la liga nacional, donde Cubla se midió con equipos de la región de O’Higgins al sur del país, logrando de esa manera obtener el único cupo para acceder a la final nacional de clubes, donde los ocho representantes más fuertes de la temporada deberán medirse entre sí. El nacional se desarrollará a finales de noviembre en el Centro de Entrenamiento Olímpico y otorga dos cupos para el Panamericano de clubes.

LA VOZ DEL TÉCNICO

El técnico de las angelinas, Raúl Neira no ocultó su satisfacción por lo logrado, señalando a La Tribuna que el año pasado no pudieron estar en el nacional, debido a la falta de cancha. “Nos pone muy contentos poder retornar al Nacional de Clubes ya que el año pasado no pudimos acceder, debido a que no contábamos con cancha para hacer de locales debido a que el Polideportivo estaba siendo utilizado como un centro de vacunación. Lo aceptamos así, fuimos pacientes y seguimos trabajando, para poder volver a competir contra los mejores clubes del país”.

Agregó Neira que ello es un premio a la constancia de sus jugadoras, a la paciencia y al apoyo de todas las familias asociadas al club.

Explicó que ahora se preparan para estar a la altura de la exigencia deportiva. “Nos preparamos para rendir de la mejor manera posible y por qué no, pensar en una posible clasificación al Panamericano de clubes. Contamos con una buena mezcla de deportistas experimentadas y otras novatas, de las cuales el cien por ciento han sido seleccionadas chilenas en algún momento de su carrera deportiva, un plantel bastante largo de 27 jugadoras escogibles”, precisó.

Por su parte la capitana: Jael Warschawsky, dijo a La Tribuna: “Estamos felices con el rendimiento del equipo, fue un largo año de competir y muchos viajes en el sur para conseguir el cupo al nacional, el equipo está fuerte y con ganas de avanzar”.

Finalmente Neira agradeció el constante apoyo de la Municipalidad de Los Ángeles y de las empresas asociadas al club que se preocupan, dijo, de darles las mejores condiciones para competir al más alto nivel.