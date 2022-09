La quinta fecha del Rallymobil suma más pilotos internacionales

Tras la confirmación del piloto noruego campeón mundial de Rally 2020 en la clase WRC2, Mads Østberg y del piloto uruguayo Luigi Contin, ahora se suma la presencia en los caminos de Los Ángeles, de Alejandro Cancio, actual campeón argentino de la especialidad.

Su última participación en Chile data de octubre de 2019 cuando fue tercero en el interrumpido Rally de La Unión-Río Bueno. Ello debido a una lesión en su columna de la que se repone poco a poco. Su habitual navegante, hizo un paréntesis en la actividad en mayo último, a partir de lo cual el neuquino estuvo compitiendo con Diego Cagnotti. Sin embargo, Cagnotti tenía otros compromisos para esos días, en virtud de lo cual será Juan Pablo Carrera quien forme dupla con Cancio.

Según lo indicado por el propio piloto trasandino a la página oficial del Rallymobil, venían gestionando la posibilidad de volver a Chile en la quinta fecha de Los Ángeles. “Me puso en verdad muy contento confirmar que volveré a correr en el certamen en ocasión de la prueba angelina, donde hace tres años subí al podio y la cual corrí con el Citroën DS3 y el Škoda Fabia R5. Extrañaba un momento como este porque me gustan las competencias de allá y porque tengo muchos amigos chilenos que me han tratado de un modo excepcional siempre que he estado en su lugar”, indicó Alejandro Cancio.

Por una cuestión de contexto económico, más que nada cambiario – puntualizó – no viene siempre a Chile como lo hacía antes, pero es obvio que no iba a desaprovechar una oportunidad como ésta. “Estoy agradecido por esto a todas las partes involucradas. Tratamos de emprender proyectos juntos con mi padre, con Felipe Horta, Sebastián Etcheverry, Patricio González y demás, de manera tal que ahora que compartimos reglamentariamente este tipo de vehículos esta sería una de las principales ideas que queríamos concretar”, señaló.

En cuanto al rally, no va a ser fácil acercarse ni a Mads Østberg ni a los locales que, está visto que van muy fuerte últimamente, expresó Alejandro Cancio.

Cabe consignar que el piloto argentino de 45 años se ha impuesto en dos de las seis fechas (de un total de diez) que el Campeonato Argentino ha cumplido hasta el momento, ambas consecutivas (Plaza Huincul-Cutral Co en terreno local y Catamarca) y se ubica segundo en la tabla de puntuación de la clase RC2 con 202 unidades, contra las 268,5 de Marcos Ligato.