DT Claudio Rojas: “Quiero hacer historia en Deportes Iberia”

Claudio Daniel Rojas Muñoz, actual técnico de Deportes Iberia, arribó al banco Azulgrana en la duodécima fecha, tras el alejamiento de Fernando Gutiérrez. Su primer partido fue ante Deportes Valdivia en Los Ángeles, con una igualdad en blanco.

De ahí, hasta ahora ha dirigido siete partidos, con dos triunfos, cuatro empates y una derrota, dejando desde que él asumió al representativo angelino en el quinto lugar con 23 puntos. Si bien, matemáticamente ya no tiene opción por luchar por el ascenso, lo que busca es que la Azulgrana se mantenga lo más lejos del descenso.

En entrevista con el programa “Tribuna Deportiva” de radio San Cristóbal, Claudio Rojas abordó distintos tópicos sobre su llegada a Los Ángeles y de cómo describe la campaña de Iberia desde su llegada.

“Veo siempre el vaso más lleno que vacío en especial en estos dos últimos partidos en que lamentablemente se nos ha escapado el triunfo. Destaco principalmente que, dimos vuelta ambos resultados que fuimos capaces de luchar en contra de la adversidad, del gol en contra, que haya sido justo o injusto el resultado eso es otra cosa, lo que quiere decir que el equipo está para seguir avanzando, logramos dos penales, uno en cada partido y aunque no lo concretamos, demuestra que el equipo es ofensivo”, señaló el estratega.

SU ESTILO DIRECTO: “AQUÍ JUGARÁ EL QUE QUIERA JUGAR”

Su estilo directo lo demostró al momento en que Rojas arribó a Los Ángeles, “rayándole” la cancha a sus pupilos. “En los equipos en que he estado, siento que ello enriquece mi forma de como ver el fútbol, he dejado en claro que en el plantel jugará aquel que quiera jugar, el que se entrene fuerte, el que esté en óptimas condiciones, el que se cuida, el que está dentro del peso adecuado, es puntual a la hora de las prácticas, todo ello son las condiciones que posibilita a que el equipo pueda competir a un gran nivel”, sostuvo.

Agregando además que aquellos que no dan el 200 por ciento, no serán considerados. “Hay algunos que han entendido el mensaje otros que no”.

LA CAPITANÍA

Rojas aclaró que en el tema de la capitanía fue una decisión pensando en restarle una presión emocional a Diego Zambrano y por un tema además, de ascendencia que marcaba el regreso del histórico goleador de Iberia, Miguel Ángel Orellana.

¿SEGÚN USTED, QUE FALTA POR MEJORAR EN EL PLANTEL?

“El equipo tiene mucha calidad técnica, contamos con jugadores que son ofensivos, que son muy precisos a la hora de atacar, pero cuesta inculcar esta mentalidad ganadora, algo de maldad defensiva pero sin ocasionar falta que puedan ocasionarnos riesgos, saber defenderse sin desesperarse, crecer como equipo, ahí estamos al debe”, respondió.

El equipo se ve un poco más ordenado, añadió, se ha trabajado en lo colectivo, en el último cuarto de cancha, en lo colectivo, ello ha posibilitado que se llegue al arco rival con cambios de orientación, rompiendo espacios, lo que ha dado otra fisonomía a la hora de atacar. “Ahora se ve un equipo un poco más ordenado, pero aún nos falta”.

DIEGO ZAMBRANO

El técnico también se refirió a la situación de Diego Zambrano que, siendo uno de los jugadores con más presencia en el equipo, en el partido ante Real San Joaquín no fue citado.

“El caso de Diego fue exclusivamente una decisión técnica, los jugadores que jueguen en la línea defensiva tienen que ser defensores, indudablemente cuando el central tiene pase de salida tienen un valor agregado, pero primero su rol es defender bien y en los dos últimos encuentros estuvo al debe en esa solidez defensiva que, sí venía mostrando en los últimos partidos”, señaló.

Agregando sin tapujos: “No es necesario decirles porque no van citados a buen entendedor pocas palabras”.

MIGUEL ANGEL ORELLANA

También hubo espacio para referirse al rendimiento del delantero Miguel Orellana y su momento en Iberia, Rojas señaló que le ha costado adaptarse a la competencia de la Segunda División Profesional. “También hay una adaptación a la competencia, la que requiere un plazo, esperemos que definitivamente ante Trasandino pueda mostrar sus cualidades, retomando su olfato goleador”.

LA PROYECCIÓN DE CLAUDIO ROJAS EN IBERIA

Ante la interrogante sobre su futuro en la tienda Azulgrana, Rojas puntualizó que es muy temprano para hablar de ello, en Noviembre próximo cuando termine el campeonato recién, dijo, “nos sentaremos a conversar”.

Claudio Rojas, ha dirigido en Chile tres equipos profesionales, Deportes Valdivia en el año 2017, Fernández Vial (2020 – 2022) e Iberia en el presente.

“Este es mi tercer club en el profesionalismo, como técnico siempre he querido proyectarme con buenos resultados, como escribir la historia reciente del club que, la gente se sienta orgullosa de su camiseta, pero para que eso suceda tiene que haber un proceso, pero todos sabemos que en el fútbol eso se sustenta en los resultados domingo a domingo, bajo ese prisma si me gustaría continuar en Iberia y ello no pasa necesariamente por un factor económico, sino dejar una huella que sea exitosa en el club con un proyecto de la mano”.

AL FINAL DE TEMPORADA, ¿IBERIA ES PRIORIDAD?

“En Los Ángeles estoy muy cómodo, tengo el respaldo del directorio, quienes creen en mi proyecto, me apoyen en las decisiones, me dejan trabajar y ello es un aliciente”, indicó Rojas sobre su proyección en el club, añadiendo que su permanencia no pasa por lo económico sino por una validez, apoyo y reconocimiento a su trabajo.

Una vez que termine el campeonato, subrayó el estratega se verá su continuidad o no, pero recalcó que Iberia es la primera opción, siempre y cuando se siga sintiendo cómodo y feliz en Los Ángeles.