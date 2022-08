Felipe Horta: “Creo que era el momento preciso de devolverle la mano a Los Ángeles”

Es un hecho: la quinta fecha del mayor evento motor a nivel nacional regresará a Los Ángeles en el mes de septiembre. Para ello, la producción del RallyMobil ya se encuentra en la capital de la provincia de Biobío para planificar los detalles de la carrera.

Tras la reunión sostenida en dependencias de la municipalidad angelina, entre el alcalde Esteban Krause y la productora del evento deportivo, La Tribuna dialogó con Felipe Horta, máximo responsable del desarrollo organizacional del Rally, quien se mostró muy contento por la evolución que ha tenido el campeonato durante el presente año, la que ha sido muy buena. “Ha sido satisfactorio, más allá de toda la dificultad que implicó estar parados 18 meses producto del estallido social y luego por la pandemia, de la misma manera debimos enfrentar el año pasado las exigencias con respecto a los aforos y las medidas sanitarias que complicaron el normal desarrollo del Rally”.

UN POSITIVO ARRANQUE EN 2022

Horta recalcó que este año comenzó de una manera muy auspiciosa, especialmente con la esperanza de volver a tener una fecha del mundial de Rally en la región. “En ese sentido, el apoyo del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, fue y ha sido absolutamente comprometido con este evento. Dentro del calendario de las ocho fechas del RallyMobil, se planificaron coordinadamente con el gobernador tres para que estén dentro del calendario oficial, demostrando un gran apoyo”.

Dentro de lo que nos pidió el gobernador, a lo que aceptamos de inmediato, fue que una de las fechas fuera para Los Ángeles”.

Explicó que su organización se siente con la responsabilidad de hacer partícipe a una ciudad, a un municipio, a un equipo de personas que creyeron en este proyecto y que tienen viva la esperanza de que esto se concrete.

LA VUELTA DEL RALLY A LOS ÁNGELES

“Creo que era el momento preciso de devolverle la mano a Los Ángeles, dado que esta ciudad se la jugó por el proyecto en varias ocasiones, donde su esperanza estaba puesta en que para el 2019 fuera parte de la fecha del Rally Mundial”, detalló Horta. Lamentablemente, como se recordará, esa esperanza se diluyó y los caminos de Los Ángeles no fueron considerados.

El director del evento explicó que la razón del porqué Los Ángeles no fue incluida en la fecha mundial, pasó por la asesoría de los comisarios deportivos internacionales, quienes aconsejaron ser cuidadosos en la planificación de una fecha que tenía altos estándares de organización. “Lamentablemente no se pudo lograr, dado que el diseño de la carrera en esa oportunidad se requería de otras exigencias. Aún recuerdo que los comisarios deportivos nos dijeron que, por ser nuestro debut, debíamos ser cuidadosos y que no hiciéramos algo tan grande. Accedimos a dicha recomendación, hoy ya contamos con más experiencia en la organización de una fecha a nivel mundial”, relató Horta.

UN RALLY MUY COMPETITIVO Y A NIVEL INTERNACIONAL

Dado los resultados que arrojó la cuarta fecha del RallyMobil realizado en Quillón, el campeonato se torna muy competitivo. Hasta el momento, el Rally está encabezado en la categoría RC2 por Jorge Martínez con 87 puntos, Martín Scuncio con 78 puntos, Alberto Heller con 70 puntos, Pedro Heller con 69 puntos y Emilio Fernández con 61 puntos.

“El RallyMobil está tremendamente competitivo, y ahora vienen figuras a nivel internacional dado que es una fecha de carácter internacional. Es una etapa más de carrera que obviamente tendrá más kilometrajes, por lo tanto será una ocasión importantísima para aprovechar todo el esfuerzo que ha hecho el municipio, la ciudad, la provincia con respecto a nuestro campeonato Copec RallyMobil”.

LOGÍSTICA EN ETAPA DE PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN

Ante la pregunta sobre si ya se tiene establecido los caminos que se utilizarán y el parque de asistencia, Felipe Horta indicó que en estos días esos temas debieran resolverse. “Estamos justamente en las visitas preliminares, estamos revisando la largada protocolar que será en la Plaza de Armas, el tema del parque de asistencia que presumiblemente sea en el recinto del Polideportivo, posteriormente las zonas de carreras, las zonas de televisión en vivo, entre otros detalles”, precisó.

Cabe destacar que el RallyMobil tendrá pantalla nacional como internacional, a través de TVN y de ESPN.