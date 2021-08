Francisco Pino: “Mi idea es acercar las personas a la montaña”

El atleta angelino, Francisco Pino de 32 años, es de aquellos deportistas que, desde pequeños vio en las montañas lo que sería su estilo de vida. Es así como, a lo largo de su trayectoria, ha logrado cumplir importantes desafíos, dentro de su disciplina el “Trail running” como, por ejemplo, el título de campeón nacional y sudamericano. Ha batido récords en los diversos volcanes y montañas de nuestro país.

En el año 2017 se coronó campeón sudamericano, en el primer evento de Trail Running que se realizó en Argentina y en el año 2018 logró el ascenso y descenso del volcán Antuco en 01:35 hrs, y el volcán Callaqui en 04:55 hrs.

Actualmente el angelino se encuentra en Francia, preparándose, contó a La Tribuna, para su participación este 27 de agosto en Chamonix Francia, en la especialidad UTM (Ultra Trail du Mont Blanc), con una distancia de 103 Km., atravesando por 3 países: Italia, Suiza y Francia.

“La próxima carrera es en noviembre en España, (Transvulcania) ya estoy inscrito y con estadía, aún estoy viendo cómo tener dinero para mantenerme allá y costear los pasajes”. Indicó a La Tribuna, Francisco Pino.

La distancia de esta carrera es de 75km con 4.500 metros de desnivel positivo – “Para que se entienda bien, precisó, el desnivel positivo es la sumatoria de ascensos de los cerros, en este caso como referencia el volcán Antuco tiene 1500 metros de desnivel positivo”.

¿Sufriste por el cierre de competencias a causa de la pandemia?

“Creo que, todos sufrimos mucho por el tema de pandemia, se me hacía muy difícil viajar a la montaña para poder estar en óptimas condiciones, por lo que tuve que viajar unos meses a la localidad de Abanico y comenzar a desarrollar otro tipo de proyecto. Al mismo tiempo acompañe en pandemia al reconocido montañista fallecido en el K2 Juan Pablo Mohr a desarrollar su proyecto “los 16 de chile”.

¿En que va tu desafío de ascender a los volcanes de Chile?

“El proyecto (Chile Volcánico) busca ascender por las rutas más accesibles a todos los volcanes de Chile, en este caso 157 volcanes del país, el proyecto se divide en 3 etapas. En este momento estoy con la zona centro sur del país, abarcando 57 volcanes de los cuales ya he ascendido a 9 volcanes”.

Uno de los grandes problemas que tienen los deportistas chilenos es el financiamiento, ¿en tu caso como ha sido?

“Justamente este el principal problema de los deportistas, ya que este es un trabajo más, pero sin remuneraciones, aparte de la satisfacción personal de cada uno. En chile si eres deportista es más que nada porque amas lo qué haces, no hay algo recíproco o económico. Yo para salir campeón nacional y sudamericano jamás recibí apoyo para esto.

Realmente, agregó, no se comprende a los deportistas en chile, para la mayoría es salir a mover el cuerpo y ya, pero no es así, no sólo tienes que salir a correr por la mañana y tarde, hay mucho trabajo físico y mental en esto, alimentación, descanso, horas de sueño, kinesiólogo, equipo deportivo, hidratación, pasajes, gimnasio, psicólogos deportivos. Ahora, si eres corredor de montaña, tienes que salir a correr en la montaña y si no vives ahí debes viajar diariamente”.

Agregó – “sin duda, que es un gran sacrificio, a eso le debes sumar tu trabajar para poder costear todo esto. Te endeudas para ir a correr y eso no es sano. Un ejemplo: para prepararte para un ultra de 100km con 6000D+/ debes salir a entrenar 3 a 5 horas por la mañana, acumulando horas de cerro y desnivel, junto con técnica, luego trabajar (8 horas, lo normal) y por la tarde, si te quedan energías 2 horas más en entrenamiento y luego masajes, estiramientos, nutrición, etc.

En chile, explicó que, hay mucho potencial deportivo, pero como no hay apoyo la mayoría se baja y lo abandona.

“En mi caso, tengo apoyo en mi equipo, el cual estoy bastante agradecido, pero solo eso”, sentenció.

¿Te sientes reconocido en Los Ángeles, por tus logros?

“No para nada, sí debo reconocer que me apoyaron con dos carreras en mi trayectoria deportiva, la ayuda fue, (ve a buscar alimentos a un mini supermercado) en suma, dos pedidos de mercadería de no más de 40 mil pesos para irme a la montaña a entrenar (¡lo agradezco, obvio!).

Más adelante acota, “cuando salí campeón sudamericano me hicieron un reconocimiento en una ceremonia junto con otros atletas, me entregaron un galvano de madera que estaba mal escrito mi disciplina deportiva (lo encontré falta de respeto y poco profesional) soy súper objetivo y directo con esto, a pesar de no querer ir a la ceremonia, fui para ver si después de esto me sería más fácil tener soporte deportivo para las siguientes competencias, pero no fue así”.

Indicó que, antes de viajar a Europa fue en búsqueda de apoyo a la oficina de deporte de la municipalidad (polideportivo), “pero me cansa la burocracia que se forma para nada en concreto, papeles y papeles, ser parte de un club y llenar miles de formularios que, en verdad, prefiero pedir algún tipo de préstamo y después ver la forma de pagarlo, ese estrés que se forma para un atleta es perjudicial”, dijo finalmente.