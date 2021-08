Dt. Eduardo Lobos: “Mis convicciones no las transo y las pongo a disposición de mis jugadores”

La nueva derrota de Deportes Iberia en calidad de local comienza a generar muchas dudas, esencialmente del porqué el representativo de Bio Bio, no logra consolidar en casa los buenos resultados obtenidos de visita.

Iberia en este campeonato, jugando en el municipal angelino, solo ha ganado un partido, en la primera fecha ante D. Concepción por 4 goles a 2. El resto han sido derrotas, una ante Deportes Temuco por Copa Chile y la otra ante el elenco de Colchagua ahora, se suma la de este domingo frente a Deportes Recoleta.

De esa manera, Iberia ha perdido puntos importantes, que hoy lo tienen compartiendo el liderato con 13 puntos.

La pregunta que todos se hacen es el, ¿porque de esta diferencia?, ¿Cómo los dirigidos de Eduardo Lobos, pueden hacer un buen juego ganando puntos de visita y cambiar abruptamente de local, cediendo puntos importantes en su aspiración por ascender?

Para Lobos, la explicación pasa por la diferencia entre canchas en buen estado y con dimensiones más amplias, que permiten, para él, el desarrollo del buen fútbol que ha mostrado especialmente de visita. “Hoy en día, tenemos la mala fortuna que nuestra cancha no esté en las condiciones que quisiéramos, hay que seguir mejorando y aprender de los errores para superar los obstáculos en este tipo de cancha”.

La realidad, dijo lobos, es que el césped está en malísimas condiciones, y al equipo rival se le hace muy fácil jugar aquí, con poca propuesta y con salidas rápidas.

Ante la consulta de La Tribuna, entendiendo que el actual sistema no le acomoda jugando de local, si tiene contemplado cambiar su propuesta cuando juegue nuevamente en el estadio municipal, el técnico Lobos, respondió que él no es de modificar su estructura – “Yo siempre he dicho, yo podré modificar el sistema, podría modificar nombres, pero la estructura que nos ha caracterizado desde que llegué, que es ser un equipo intenso, no la cambiaré”.

Precisó que no es de plantear un partido con dos líneas de cuatro y jugar al contragolpe, no nos gusta – dijo – y en ese aspecto mis convicciones no las transo y las pongo a disposición de mis jugadores.

Sobre el ingreso de Benjamín Briceño por el suspendido Yonathan Suazo, el estratega local, indicó que, si bien Briceño no venía jugando en partidos anteriores, desde su punto de vista no lo hizo mal, a pesar de estar tiempo sin jugar. “Siempre he dicho que tenemos un plantel y que todos tienen las mismas oportunidades, todos están capacitados para jugar”, sostuvo.

En cuanto al reemplazo, en el segundo tiempo, del actual goleador de la Segunda División Profesional, Benjamín Inostroza, explicó Lobos que su intención era buscar por altura, dado que había ingresado Claudio Muñoz en Recoleta y estaba Diego Silva que tiene experiencia – “por ello necesitábamos gente de más altura, con más oficio y que pudiese aguantar, girar y descargar y seguir buscando por las bandas”.

En el segundo tiempo intentó modificar el sistema con el fin de generar más volumen de ataque con los laterales volantes para buscar por fuera y otorgar con Benjamín (Inostroza) y Luiz (Ferrira), un poco más de consistencia al ataque.

“Me quedo con la sensación de que nos hacen goles producto de nuestros errores, como el último gol, donde no nos pueden generar una jugada de peligro en el que las marcas no funcionaron, filtrándonos un pase entre líneas para que nos hicieran el gol”.

LUCIANO VARGAS Y GABRIEL CASTILLO

El central Luciano Vargas y el mediocampista, Gabriel Castillo, debieron salir lesionados durante el partido, el más preocupante fue el de Castillo, quién sufrió un corte en su pierna derecha, pero afortunadamente según el parte médico entregado por el kinesiólogo Marcelo Urrutia, lo de Castillo solo requirió una sutura con tres puntos, y podría estar a disposición del cuerpo técnico para el próximo partido. Lo de Vargas, deberá esperar para su recuperación.