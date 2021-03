La Región del Bio Bio y Ñuble se quedan sin una fecha del Rally Mundial

Se veía venir, ya había voces, que determinaban que producto de la contingencia sanitaria, la fecha del Rally WRC no llegaría a Chile. Finalmente, así aconteció, la información fue oficializada por la misma organización, donde además se indicó que la sede en la región del Bío Bío y en la de Ñuble, sería reemplazada por Grecia.

La fecha estaba contemplada a realizarse entre los días 9 al 12 de septiembre.

La determinación de FIA y WRC se debe, esencialmente, a razones logísticas y sanitarias, como consecuencia de la pandemia que sigue afectando a todo el mundo y que mantiene restricciones de desplazamientos y movilidad entre Europa y América.

Por su parte el presidente del ente rector internacional, Jean Todt, comentó: “Estoy convencido de que los esfuerzos de la Federación de Automovilismo Deportivo de Chile y de los organizadores no han sido en vano y que todos tendremos la oportunidad de volver para otra gran edición de la fecha chilena en el futuro”.

En tanto Felipe Horta comprendió la determinación. “Realizar un evento de estas proporciones hubiera sido irresponsable de un alto riesgo para las personas”.

Agregó que, sin duda, es un golpe duro, pero hoy todos los esfuerzos están concentrados en mantener el cuidado pertinente en materia sanitaria. “Tenemos confianza en que volveremos a ser sede de este evento cuando las condiciones sanitarias, a nivel global, lo permitan. Agradezco el apoyo irrestricto de Copec y de Mobil en todo momento”.

Por otra parte, el Rally de Acrópolis es uno de los grandes clásicos de la categoría, que se ausentaba del certamen desde 2013. Se disputa por duros caminos montañosos y plagados de rocas. La carrera griega se desarrollará como décima cita de la temporada, del 9 al 12 de septiembre.

El RallyMobil en Los Ángeles es la gran duda

En el plano local, la primera fecha nacional del RallyMobil que estaba calendarizada para llevarse a cabo en los caminos rurales de Los Ángeles para fines de abril, tuvo un cambio de fecha y ésta se llevaría a cabo una semana después, es decir en la primera semana de mayo.

Sin embargo, hasta el día de hoy, existe total incertidumbre de su realización y no necesariamente por el tema sanitario, pues ya lo había indicado a La Tribuna, Felipe Horta, en ese aspecto han trabajado minuciosamente, con el establecimiento de burbujas sanitarias y donde el público, lastimosamente no se hará presente físicamente. El tema es otro, es el aporte económico que la municipalidad, a través de una institución particular, en este caso del Consejo de Turismo provincial, debe recibir para ayudar al financiamiento de esta fecha.

Tanto Horta, como el propio presidente del Consejo de Turismo, Hernán Hernández, lo han manifestado, más que un gasto, esto se transforma en una inversión económica, en estos tiempos tan difíciles.

Se espera que en los próximos días se resuelva, si el rugido de los motores se hará escuchar en Los Ángeles, o tendrá que trasladarse a Chillán, que está a la espera para recibir la primera fecha.