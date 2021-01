Polémico fallo en Colombia pone en peligro la Copa América 2021

En riesgo está la realización de la Copa América 2021 en Colombia, ello tras conocerse una orden del Juzgado en Colombia donde se exigirá que cada persona que ingrese al país deberá realizarse obligatoriamente las pruebas de PCR negativo. Esto para el gobierno colombiano supone un riesgo para la realización de la Copa América y los partidos de Eliminatorias. Además, esta disposición ordena al Ministerio de Salud a que los viajeros que arriben al país cafetero deban guardar una cuarentena de 14 días.

Cabe recordar que el torneo continental de selecciones, se realizará entre Argentina y Colombia. Las alertas las puso el propio vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Fernando Jaramillo.

“No está confirmado que haya Copa América 2021, porque su realización sin público parece que la Conmebol no la ve viable. Cuando hablo de público es público, no un aforo reducido, porque si no los números tampoco dan para hacerla. Tenemos pendiente una decisión de la Conmebol”, señaló Jaramillo en conversación con Carrusel Caracol.