José Pékerman cada vez más cerca de la selección chilena

Según fuentes cercanas a la Anfp, el argentino José Pékerman estaría más cerca de La Roja que, el ahora técnico cruzado Ariel Holan, incluso ya tendría su ayudante técnico, el también argentino Esteban Cambiasso

Pero el ex Inter de Milán no será el único ayudante de Pekermán, el que también llegaría sería Patricio Camps, ex delantero de Vélez Sarsfield.

En tanto el técnico de Universidad Católica, no es del agrado del círculo de la Anfp, por un tema de carácter, se le considera un poco soberbio y que ello provocaría más roses que orden en la Selección.