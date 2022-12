Luis Duarte: Un presidente a través de la música

Duarte llega a Los Ángeles el año 2013 desde Santiago. Creció específicamente en Villa Lo Errázuriz, un sector de la comuna de Maipú que vio nacer a músicos, artistas y bandas como BB Paranoicos, Diessel, Devil Presley, algunos integrantes de Lucibell, Sergio Freire, Fernando Farías, entre otros. Un sector que entrega su identidad a través del rock, con muchas historias ocultas en la música.

“Es como el Springfield de Los Simpsons, me enseñó muchas cosas. Aunque yo acá, dentro del cargo de Presidente de la Junta de Vecinos, he aprendido y me he dado cuenta que las villas tienen identidades propias. Vengo de un sector dividido entre los rockeros y los cumbieros. Dentro de los rockeros estaban los que les gustaba el thrash metal, el hardcore y también los posser. Que eran a los que les gustaba el estilo Bon Jovi. Yo encajé bastante bien en lo que eran los hardrock, los hardcore punk. Los que andaban en skate, que es algo que también se sigue haciendo acá en Los Ángeles o en bicicleta”, cuenta Duarte recordando algunos aspectos de su infancia y contrastándolos con su vida actual en la capital de la provincia.

SU INFANCIA Y RECUERDOS

Dentro de estos mismos recuerdos, Luis nos habla con orgullo y diversión de sus inicios en la composición y grabación de sus canciones: “En esa época no todos tenían cable, íbamos donde un amigo y cada uno llevaba su VHS para grabar canciones. También el hermano de ese amigo hizo una revista de rock y las discográficas le enviaban demos gratuitos. Cuando llegaban esos demos todos íbamos a su casa, tenía un excelente equipo, de esos que escuchabas la música y quedabas pegado. Fue de las primeras veces que escuché Metallica, quedamos fascinados”.

De profesión es Ingeniero Comercial y dentro del mismo ámbito, vincula temáticas económicas a sus canciones, ya que es un área que domina. Su trabajo se puede encontrar en la plataforma Sound Cloud, en donde ha experimentado a través del mundo de la música, digitalizando y actualizando su conocimiento a los fenómenos actuales.

MOTIVANDO A LOS MÁS JÓVENES EN LA MÚSICA

En conversación con Radio San Cristóbal y para concluir su relato a través de reflexiones, Luis regala un último análisis referente a las nuevas generaciones. Motivándolas a emprender a través del mundo de la música, ya que las herramientas disponibles de trabajo para ellos, difieren muchísimo de las de su época; un acceso diverso a la información: “Lo primero es que se atrevan. En la música hay una regla: que nadie se va a reír de ti. Es súper complejo hacer una canción. Lo otro, salir a ver, a observar. Hay que ser como un lucero, por lo general cuentan la historia de las situaciones que pasan, falta escuchar y aprender. Si alguien te cuenta una historia, eso te vuelve empático, la escribes y la desarrollas. Como si fuera propia. Una de las cosas que yo aprendí en la Villa Lo Errázuriz es que con actitud, puedes llegar muy lejos”.