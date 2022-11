Artistas Visuales valoran ratificación regional del Decálogo de Buenas Prácticas

Un importante avance en materia de respeto y buenas prácticas profesionales en las Artes Visuales, dio a conocer hace algunos días el Encuentro Regional de Artes de la Visualidad, que presentó la Ratificación Regional del Decálogo de Buenas Prácticas Profesionales en las Artes Visuales, una bajada local que busca poner en valor el trabajo, las condiciones y la dignidad de este importante sector cultural en el Biobío.

El fundamental documento, es resultado de una serie de encuentros entre pares, y trabajadores de las artes en las tres provincias de la Región; siendo encabezados por los destacados profesionales del ámbito: Pía Aldana, Eduardo Cruces, Claudia Rivera y Susana Chau, mientras que desde la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la coordinadora del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, María Eugenia Cartes, aportó también de la instancia.

Para la seremi de las Culturas, Orly Pradena, “esta ratificación es fundamental, y esta administración quiere relevarla, porque es muy bueno que esto esté pasando con las AAVV, una disciplina que tiene escuela en nuestro territorio, llegando tanto al ámbito público como privado; entonces esto ya da un pie para poder negociar, para darle un valor económico al trabajo de los artistas visuales, reconocer sus horas trabajo, y sin duda es un salto cuántico”. En ese sentido, argumentó que “ahora es importante la vinculación y difusión de este decálogo, tenemos que promoverlo, lograr que se aplique, y quizás no será tan fácil, pero que ya se empiece instalar es importantísimo”.

Coincidieron con la autoridad, representantes del mundo artístico y cultural que asistieron a la jornada realizada el pasado martes, en la que una mesa redonda dio pie a la reflexión en torno a las buenas prácticas en las AAVV. Sobre esto, la educadora y artista visual, Constanza Schmidlin, dio importancia a la presentación del decálogo. “Es algo con lo que estábamos en deuda, en particular porque nos cuesta mucho unificar nuestras demandas. Creo que aún faltan muchos entes que deben participar, y que se amplíe también el llamado a otros artistas regionales; pero me parece algo esperanzador para que mejoren nuestras condiciones, nuestras formas de trabajo, y que no dependamos solo de un fondo estatal para trabajar de buena manera”, enfatizó.

En la misma línea, el director de Balmaceda Arte Joven en Concepción, Pablo Gaete, quien participó relatando la experiencia al respecto en su galería; lo consideró un gran avance. “Otras artes, u otro ámbitos, ya se habían preocupado de sus derechos, y si bien a nivel central hay ya iniciativas, esto que está pasando a nosotros como institución nos parece muy relevante, porque implica ir de a poco poniéndonos al día respecto al tema de los derechos de los artistas y generar buenas prácticas, lo que nosotros también hemos ido aprendiendo durante estos años en conjunto con los mismos artistas”.

También por eso, la reconocida dioramista y artista visual, Pía Aldana, destacó la participación de Balmaceda Arte Joven durante la jornada. “Sin duda siempre han tenido ideas visionarias respecto de la dignidad y el trabajo de los Artistas Visuales, haciendo el esfuerzo de mantener los derechos de los artistas más allá de los fondos. Siento que este punto de partida tuvo muy buena recepción y es gratificante, por eso hay que seguir haciendo e instalar este decálogo en otras instituciones, pero asimismo también las buenas prácticas de forma extendida, hacia el respeto, la transparencia de las instituciones y el reconocimiento de los artistas; poniendo además en valor el conocimiento de quienes trabajamos desde las AAVV, siempre nutriéndonos, y construyendo nuestro propio reservorio de herramientas y conocimientos para poder desarrollarnos”.

Con su visión sobre la experiencia en Chile, con el primer decálogo y código de buenas prácticas impreso en 2014, participó la destacada artista nacional, fundadora de la Asociación gremial de Arte Contemporáneo, Ana María Saavedra. “Son transformaciones lentas, y el hábito se instaura desde la práctica; por eso es fundamental que otras regiones conversen estos temas territorialmente, considerando las características del medio local, que son muy distintas a las de la Metropolitana. En esta región hay muchas relaciones de trabajo en las Artes Visuales, y eso se puede regular, que no solo pase por una transferencia de dinero, si no que se base en el respeto, y en ese sentido el decálogo es una bajada práctica de cómo deberíamos trabajar de manera clara, formal y directa”.

Lo que viene

Cabe destacar que el Encuentro Regional de Artes de la Visualidad, continúa sus labores hasta la semana del 24 de noviembre, días en que se llevará a cabo el taller online “Públicos diversos, Accesibilidad y Diseño universal”, que impartirán Maquito Matisen y Vera Muñoz Morales de Asociación Crea.

Durante la jornada, presentarán paradigmas de la discapacidad y las barreras comunicacionales que coartan la libertad de acceso a la información y la participación autónoma, en la vida social, política y cultural; buscando reflexionar, analizar y promover la accesibilidad como principal motor para la participación de públicos diversos.

Son 20 cupos disponibles y para participar es necesario enviar un mail a [email protected] con el asunto “Inscripción taller 2022”, mencionando nombre completo, edad, ocupación y ciudad de residencia. Más información en www.archivoavbb.cl.