“La unión de la palabra” se denomina el taller de estrategias de lectoescritura para la contención emocional y la convivencia que es dictado en formato online a profesionales de diversas áreas de Los Ángeles.

La iniciativa, financiada por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, y ejecutado por el Centro de Creación Los Ángeles, pretende enseñar a distintas personas con incidencia en la sociedad civil sobre técnicas con enfoque psicoeducativo sobre literatura, escritura y lectura para trabajar aspectos emocionales y de convivencia.

En conversación con diario La Tribuna, Nicolás Barría González, quien es poeta y profesor de lenguaje en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, explicó cómo ejecuta este ciclo de talleres dirigidos a profesionales del área educacional sobre técnicas y estrategias de lectoescritura.

Los Cecrea, son Centros de Creación presentes en todas las regiones del país, con enfoque descentralizado, que nacen con el objetivo de ofrecer mayores oportunidades de instancias creativas para estudiantes, permitiendo que los alumnos y alumnas puedan acceder a distintos planes de formación en áreas de arte, ciencia, tecnología y medioambiente.

El Cecrea de la región del Biobío está ubicado en Los Ángeles, y a través de esta instancia, que en un principio contó con la colaboración del fallecido profesor Humberto Maturana, se busca apoyar el desarrollo de las comunidades educativas mediante actividades que están fuera de la malla curricular tradicional, modelo que se fundamenta en promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a la creatividad, al juego, etc.

A raíz de un proyecto creado por Nicolás Barría en 2021, implementado en el Liceo Bicentenario de Los Ángeles, descubrió que el desarrollo de habilidades literarias, a través de lectura y escritura de cartas, diarios de vida y nocturnarios, que son diarios de sueños e insomnio, permite a los estudiantes una mejor gestión de las emociones.

El modelo educativo de los Centros de Creación es muy distinto a la metodología tradicional de las escuelas y liceos, según comentó el poeta Nicolás “estos centros privilegian el escuchar, inician los semestres consultando a los y las estudiantes qué materias les gustaría aprender, trabajan con la interdisciplina como principio fundamental, entonces se producen instancias de comunicación que son muy enriquecedoras y que lamentablemente, se extraña mucho en el sistema formal”, puntualizó.

Los pilares educativos en los Cecrea son el arte, la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad.

El taller que realiza actualmente Nicolás vía remota consta de lecturas intimistas como diarios de vida, epistolarios, diarios de sueño que permite realizar un diagnóstico sobre la importancia de la comunicación más personalizada en los establecimientos educacionales.

El profesor y poeta afirma que últimamente se ha evidenciado en los y las estudiantes la necesidad de escribir, más allá de asuntos netamente escolares, es expresarse sobre ellos mismos, hacer contacto con la propia vida de los alumnos.

Durante la pandemia, Nicolás tuvo la iniciativa de crear espacios de conversación psicológica, viendo que el sistema sanitario no daba abasto para atender a cada adolescente, por lo que desarrolló la psicoescritura y la lectoterapia, que son conceptos que han surgido en otros lugares del mundo, que funcionan como alternativas a las terapias médicas tradicionales.

En los talleres se da un espacio para el diálogo y la reflexión en torno a la importancia de la salud mental en el contexto educacional, y a través de la escritura y la lectura ofrece herramientas para tratar aspectos emocionales y de convivencia.

Actualmente en el taller participan profesores de jardines infantiles, trabajadoras y trabajadores sociales del Sename, profesoras de enseñanza básica, profesores universitarios, un geólogo, entre otros profesionales.

Quedan dos sesiones de lo que es este ciclo, sin embargo, Nicolás se muestra motivado a seguir promoviendo la cosmovisión cultural multidisciplinaria para ayudar mediante la comunicación al descubrimiento personal, al desarrollo emocional y psicológico, y a replantear los objetivos de la asignatura de lenguaje y comunicación.

“La poesía me ha permitido comprender, no solamente el lenguaje y sus maneras musicales y oníricas, sino que también me ha permitido darme cuenta de la inmensa vastedad que me habita y el milagro que contemplo a mi alrededor, como así mis lados más oscuros, como una forma de comunicarme con mi espíritu. Yo pienso que todos deberían probar estas técnicas y aprender de los niños y niñas, darles autonomía, y no sólo entregarles una formación para optimizar su rendimiento”, finalizó Nicolás.

A “La unión de la palabra” le restan dos sesiones que se realizarán por la plataforma Zoom el próximo 19 y 26 de octubre, de 10 a 13 horas.