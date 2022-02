Molestia causa negativa de defender “tradiciones chilenas” en Nueva Constitución

El vocero de la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chilena de Biobío y un convencional constituyente defensor de las tradiciones criollas criticaron la decisión de la Convención Constitucional de rechazar las Iniciativas Populares de Norma que consiguieron las firmas para debatir sobre la defensa de tradiciones chilenas como el rodeo y las carreras de galgos en el país, al considerar que la negativa no va en la línea de diálogo intercultural propuesto inicialmente en el debate sobre la construcción de la Nueva Carta Magna.

El presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chilena de Biobío, Salvador Larraín, dijo a diario La Tribuna que “al enterarnos de que no se discutirán las Iniciativas Populares de Norma para las cuales conseguimos las firmas nos sentimos desilusionados, se está tratando de sacar adelante una nueva Constitución que nos rija en el futuro, se pide participación de la gente, participamos conforme a las reglas, dimos nuestra visión de lo que nos parece importante y que no se vaya a considerar es triste”. Larraín dijo que “no sé de qué participación se está hablando y aparentemente en la Constitución no se está construyendo un Chile de todos, sino que habrá algunos con más voz y que pretenden que el resto se ponga a la fila, actitud que nunca ha sido la propia de un chileno, ni de un hombre de campo, de agricultura, de tradiciones ni de caballos”.

CRITICAN SILENCIAMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL CHILENA

El vocero de la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chilena de Biobío dijo que “quienes conocen la historia saben que la vida no se dicta conforme a leyes, sino que las leyes se adecúan a la realidad de cómo se desarrolla el ser humano, por lo que no sacan nada con prohibir carreras de galgos, carreras a la chilena o el rodeo, cuando la gente de una u otra forma lo hará, mientras allá gente que le gusta el rodeo, este va a existir, con cambios en la forma quizás, pero se mantendrá, el caballo de raza chilena logró perfeccionarse y evolucionar como el mejor caballo vaquero del mundo y el gusto por este animal seguirá existiendo, seguramente el panorama se complicará, pero nadie te puede decir cómo respirar, cada uno tiene su forma de “bajarse del caballo” y lo importante es que cada uno tenga la libertad de vivir la vida conforme a sus valores”.

Salvador Larraín agregó que “de aprobarse el texto, movilizaciones como las que tuvimos el año pasado van a continuar y tomar nuevos rumbos, porque esta Constitución no puede estar hecha para un cierto grupo etario que vive en zonas urbanas, pero hasta el momento ha sido así, no ha permitido que la gente perteneciente al mundo rural pueda participar, porque no tienen las capacidades digitales para hacerlo, y cuando se logró hacer algo tampoco fuimos tomados en cuenta”.

El convencional constituyente por el Distrito 17 (Maule Norte), Alfredo Moreno dijo, en conversación con diario La Tribuna, que “fue un tremendo error haber rechazado este tipo de iniciativas, cosa que va en sentido errado, uno esperaba que la Convención fuera un lugar de encuentro de las distintas realidades, culturas y formas de vida, que incluye a las personas que vienen del mundo rural, así como a las costumbres y tradiciones chilenas, y espero que se pueda enmendar a través de alguna de las otras iniciativas que destacan y que quieren proteger y fortalecer nuestra cultura campesina y tradicional chilena”. Uno de los aspectos positivos que Moreno destacó fue “la norma 693-7 sobre Diversidad Intercultural, que reconoce, protege y promueve la diversidad de tradiciones y costumbres que existen en Chile, garantizando la no discriminación arbitraria entre ellas, pero lo rechazado es una mala señal para quienes venimos del mundo rural, que venimos de regiones y del mundo campesino y que tenemos la esperanza de que esta nueva constitución resuelva los problemas e invisibilidad que por mucho tiempo ha tenido nuestra forma de vida tradiciones y cultura en la ciudad, cosa que espero que se pueda revertir en el futuro”.

LLAMADO AL MUNDO CAMPESINO PARA CONSTRUIR SU FUTURO

Alfredo Moreno dijo que “el trabajo desde ahora es seguir activos desde el mundo huaso, mediante marchas, como ya se han hecho y cuando se llegue a los plenarios la gente del mundo rural debe actuar, de manera que la convención se vaya moderando y encontrando un camino que permita que todos quepamos dentro de esta nueva constitución, por lo que tenemos que seguir conversando con nuestras autoridades, con nuestros convencionales constituyentes, con nuestros parlamentarios, con nuestros amigos y familia, de manera que digamos que queremos ser parte de esta constitución y que creemos que cuando nos dejan fuera se está tomando un camino errado para que todos nos sintamos como parte de esta nueva sociedad y trabajar en ese camino”.