Transnacionales de la madera se suman a mesa para frenar violencia rural

Los gobernadores de Malleco y Biobío, Juan Carlos Beltrán e Ignacio Fica, son los responsables de encabezar, desde el poder político, una mesa de trabajo que busca detener la violencia rural en la macro zona sur.



La mesa ya espera la quinta cita y en las cuatro anteriores ha logrado temas importantes, como por ejemplo, entender que camioneros, motosierristas, operadores de maquinaria forestal y choferes de transporte de trabajadores, son víctimas de la violencia rural, que no solo necesitan reparación, sino también apoyo en el camino de la recuperación que implica un ataque con armas, golpes, garabatos y maquinaria quemada.



En esta mesa de trabajo, además de los gobernadores están los máximos representantes de las policías, los contratistas forestales de Acoforag y los operadores y conductores de Fenasintrafor, pero se ha logrado una nueva presencia, la de las grandes empresas forestales.



En este sentido, el presidente de la Fenasitranfor, Heriberto López, la instancia es cada vez más útil para su sector: “Cada vez valoramos más esta mesa, porque la determinación que ha tomado el gobernador de Biobío, Ignacio Fica ha sido construir, citando a las policías, a los encargados de las empresas forestales que son piezas importantes en esto”.



En este sentido, López agregó que “esta es la cuarta reunión, donde hemos tomado acuerdos para que las empresas forestales entreguen información vital donde se ejecutan las faenas donde se han cometido los atentados incendiarios”.



Por lo mismo no solo reconoció todo el trabajo, sino también a Fica, uno de los ideólogos de esta mesa: “Desde el primer día hemos tenido avances, desde la primera reunión nos dimos cuenta de las ideas de la primera autoridad provincial”.



Otro de los responsables es el gobernador de Malleco, Juan Carlos Beltrán quien ha destacado los diálogos que permiten estas reuniones periódicas: “Hay que destacar el hecho de poder escuchar a los camioneros, creo que una instancia como esta, escuchar al gremio del transporte es muy importante”.



De esta manera, Beltrán dijo que “Es muy importante poder escuchar, hablar de diálogo, de paz social y sobre todo de compartir con nuestros seres queridos. Sé que el trabajo no es fácil, especialmente el de los conductores”.