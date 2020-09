Camioneros de Biobío se declararon en alerta tras fin del paro

Una vez que se conoció la noticia, los camioneros de la Provincia de Biobío comenzaron a despejar los rutas en Coigüe, Duqueco y el cruce a Santa Bárbara.



Así, el coordinador de la Fedesur en Los Ángeles, Freddy Martínez relató a La Tribuna, el momento justo cuando comunicó la decisión a sus bases: “en este minuto estamos sacando los camiones, saludando a todos los camioneros que además estuvieron siete días para alcanzar los objetivos que se han logrado, sin embargo nos declaramos en estado de alerta porque vamos a estar pendientes”.



Además, emocionado, habló del apoyo recibido y agradeció a todos los gremios y automovilistas que tocaron sus bocinas cuando pasaban por su lado.



“Queda pendiente un paquete de leyes y eso es muy importante que se pueda realizar porque son aquellas leyes que van focalizar todo lo que tenga que ver con quienes están infundiendo el terror, quienes están matando a nuestros camioneros y disparando a nuestros hijos y por eso nos declaramos en estado de alerta”, aseguró.



La idea, tras el paro, dijo el dirigente, es dar seguridad en la Macro Zona Sur: “Queremos terminar con esto, erradicarlo de una buena vez, es una lucha compleja pero hemos dado un paso importante gracias a esta gran manifestación”.

GOBERNADOR

En tanto, el gobernador de Biobío, Ignacio Fica recordó que “como gobierno hemos estado desde el primer día realizando mesas de trabajo arduas para llegar a este acuerdo”.



La máxima autoridad del Ejecutivo en la provincia relató que “ha sido complejo, ha sido una semana muy ardua de trabajo, pero particularmente es importante dar tranquilidad a la comuna, a la provincia y a la región, donde podemos decir con orgullo que por un lado se tocaron gran parte de los temas que para los transportistas eran importantes”.



Al cierre de sus palabras Fica también reconoció el trabajo desplegado desde la Gobernación para garantizar los suministros en medio del paro de los camioneros: “Particularmente destacar el trabajo que hemos hecho como gobierno y como Ministerio del Interior para que cada una de las comunas se encuentre con suministros y abastecimiento”.



AL APOYO TRANSVERSAL DE LOS GREMIOS

Uno de los agradecimientos claves que dio Martínez junto al fin de la paralización, fue a todos los gremios de Chile.



Así, el dirigente dijo que “lo importante es la unión de los gremios, porque aquí nos vino a saludar todo tipo de gremios y personas para decirnos que los camioneros éramos su única cara visible en esto”.



Asimismo, el presidente de la Multigremial de Biobío, Jorge Guzmán habló de un paro que se prolongó por más del tiempo debido, pero reconoció que se trató de una movilización que respetó la seguridad en las carreteras.

“Ha sido un paro demasiado extenso, demasiado largo. Me alegro que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno y los camioneros y sigo esperanzado en que después de este paro que ha sido macizo, potente, contundente que el Congreso haga la pega que tiene que hacer”, dijo Guzmán.



En su balance, el líder gremial dijo que: “Es lamentable la persona que murió en Curicó, es lamentable que comenzara a producirse el desabastecimiento, pero creo que la causa por la que luchan los amigos camioneros era absolutamente justa, pues ellos arriesgan sus vidas y el Estado en su conjunto debe dar solución a los problemas”.



Sobre sus conclusiones, Jorge Guzmán detalló que: “ha sido un paro impecable, un paro sin violencia, sin ningún acto reñido con la seguridad pública, con abusos con nada. En siete días han dado una muestra ejemplar de movilización, no como otras donde hemos visto que destruyen a diestra y siniestra cualquier parte”.



En tanto, el presidente de Socabío y del Consorcio Agrícola del Sur (CAS), José Miguel Stegmeier habló de transversalidad en el deseo de terminar con la violencia en la Macro Zona Sur al indicar que “el movimiento fue transversal, camioneros de todo Chile y los gremios apoyamos. En definitiva eso no tiene nada que ver con la política contingente, tiene que ver con las cosas importantes que suceden en nuestro país”.

El líder de Socabío y la CAS dijo que espera que “por el bien del país tengamos este acuerdo firmado y también espero que vuelva a la normalidad el tema del abastecimiento que las ciudades tengan sus combustibles y los alimentos que corresponden como algo normal”.



Sobre los problemas de la movilización, Stegmeier aclaró que “esto ha sido tan grande y masivo a nivel país que siempre hay algún inconveniente que pueda ocurrir, pero si uno lo ve desde el punto de vista de lo que fue este paro y si el documento tiene el peso que pensamos, yo creo que esto demuestra que uno se puede manifestar de manera pacífica sin generar grandes inconvenientes”.



Para cerrar, el gremialista también resaltó que se trató de un “movimiento que demostró en el camino que sin agresividad y que sin violencia, porque nuestro llamado es a la no violencia, se puedan hacer las cosas”.



Ahora y mientras los camioneros están en alerta, tanto Guzmán como Stegmeier concordaron que cuando se firme el documento, el próximo viernes, será el Parlamento el que deberá apoyar el debate de las 13 leyes presentadas en las demandas de los dueños de camiones y que busca terminar con los atentados incendiarios y baleos en la Mcro Zona Sur.